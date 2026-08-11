Puljak: Nadam se da je građanima konačno došlo do mozga da HDZ truje Hrvatsku

''Ta direktiva donijela bi puno strože kazne za sve ove ekocide, dakle, ekološke incidente. Do 10 godina zatvora za odgovorne osobe i do 40 milijuna eura za tvrtke koje unište okoliš. Ali još važnije od samih kazni ta direktiva propisuje - obvezuje državu da izgradi kapacitete za prevenciju da se ne se novi Gospić ne bi ponovno dogodio'', kazala je Puljak.