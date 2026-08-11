ekološka kriza
Puhovski: Pad Vlade moguća je, ali ne i realna opcija
N1 Hrvatska
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11. kol. 2026. 13:06
| Novi dan
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1komentar
Gost našeg Tihomira Ladišića bio je Žarko Puhovski, politički analitičar. Razgovarali su o ekološkoj krizi uzrokovanoj odlaganjem opasnog otpada kod Gospića.
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