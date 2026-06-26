SAD napao Iran

Američka vojska u petak je izvela napade na iranske vojne ciljeve u području Hormuškog tjesnaca kao odgovor na iranski napad na trgovački brod u blizini tog ključnog plovnog puta dan ranije, priopćilo je Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM).
„Američki zrakoplovi pogodili su iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske položaje“, objavio je CENTCOM. „Neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalni pomorski promet jasno predstavlja kršenje primirja.“
Napadi su uslijedili nakon što je američki predsjednik Donald Trump u petak napad dronom na brod u Hormuškom tjesnacu nazvao „glupim kršenjem“ sporazuma o prekidu rata s Iranom, no nije naznačio hoće li incident dovesti do obnove širih neprijateljstava, piše CNN.
Na pitanje hoće li Iran snositi posljedice, Trump je novinarima u Ovalnom uredu kratko odgovorio: „Saznat ćete.“
Predsjednik je prvi put reagirao na napad u petak ujutro, nekoliko sati nakon što se dogodio.
„Islamska Republika Iran ispalila je najmanje četiri samoubilačka drona na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedan od dronova izravno je pogodio gornju palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda“, napisao je na društvenoj mreži Truth Social.
„Brod je pretrpio štetu, ali je nastavio plovidbu. Srušili smo još tri drona. Očito je riječ o glupom kršenju našeg sporazuma o primirju“, dodao je.
Nekoliko sati poslije Trump je rekao da incident pokazuje kako je Iran zadržao dio svojih vojnih sposobnosti unatoč višemjesečnom ratu sa SAD-om.
„Borba još nije završena. Imaju određene sposobnosti, ne mnogo. Ne pobjeđuju ni u čemu, ali još uvijek mogu pucati“, rekao je okupljenima na skupu konzervativnih kršćana u Washingtonu.
„Nitko to nije očekivao“, rekao je o iranskom napadu. „Pogodili su brod i prouzročili štetu. To ne mogu raditi.“
Kasnije, tijekom događaja u Ovalnom uredu, Trump nije želio reći kako će ili hoće li Sjedinjene Države odgovoriti na incident, koji je dodatno pokazao koliko je teško obnoviti pomorski promet kroz taj strateški plovni put na razinu prije rata.
"To ne bi smjeli raditi"
„Ne sviđa mi se što su jučer otvorili vatru“, rekao je Trump na pitanje smatra li da je primirje još uvijek na snazi. „Nije bio saveznički brod, ali bio je brod. Vrlo skup brod. Dobro je prošao, ali je pretrpio određenu štetu. To ne bi smjeli raditi.“
Na ponovno pitanje hoće li SAD odgovoriti, rekao je: „Saznat ćete“, nakon čega je naglo prekinuo obraćanje novinarima.
CENTCOM je, kada je prvotno upitan o napadu, uputio na Trumpovu izjavu. Račun američkog Ministarstva obrane na platformi X objavio je tri američke zastave uz snimku predsjednikove objave na Truth Socialu.
Bio je to prvi takav incident otkako su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i pokretanje opsežnijih pregovora o iranskom nuklearnom programu.
Trump zasad nije pokazao mnogo znakova da je spreman ponovno pokrenuti rat, za koji je prošlog tjedna priznao da je mogao dovesti do „gospodarske katastrofe“ da se nastavio.
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