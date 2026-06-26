Pogođen brod blizu Omana: Iran poručuje da je Hormuški tjesnac samo njihov

HAMED JAFARNEJAD/AFP/Ilustrativna fotografija

Teheran je u petak ponovno istaknuo svoje pravo na kontrolu brodova koji plove Hormuški tjesnacem i upozorio zaljevske zemlje da ne staju na stranu Sjedinjenih Država, samo dan nakon što je napad na brod nedaleko od Omana stavio u prvi plan krhkost preliminarnog sporazuma o okončanju rata s Iranom.

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Iran je odgovorio na, kako je rečeno, "intervencionističku, neodgovornu i provokativnu" zajedničku izjavu Sjedinjenih Država i šest zaljevskih zemalja koje su odbacile iransko inzistiranje na tomu da može naplaćivati ​​pristojbu plovilima koja prolaze tjesnacem.

"Siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac ne može se zajamčiti dvosmislenim dogovorima, paralelnim rutama ili donošenjem odluka koje ne uzimaju u obzir ulogu Irana kao obalne države", rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ⁠na platformi X.

Naglašavajući rizike s kojima se suočava brodarstvo iranska državna televizija kasnije je izvijestila da su tri strana tankera koja su pokušala, kako je predstavljeno, "neovlašten prolaz" tjesnacem vraćena nakon upozorenja Islamske revolucionarne garde. Nisu objavljene pojedinosti.

Rubio: Imat ćemo problem

Američki državni tajnik Marco Rubio, koji završava turneju po Zaljevu kako bi uvjerio nervozne regionalne saveznike u značaj ⁠privremenog sporazuma, novinarima je u četvrtak rekao "ćemo imati problem", bude li Iran prijetio ili blokirao brodove u tjesnacu.

U zajedničkoj izjavi Rubio i Vijeće za suradnju u Zaljevu (GCC) pozvali su na "slobodnu, bezuvjetnu i neograničenu plovidbu" u tjesnacu bez pristojbi ili "pokušaja uspostavljanja kontrole" te su rekli da se trajni mir mora pozabaviti iranskim balističkim projektilima, dronovima i podrškom posredničkim skupinama.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova u petak je reagiralo odgovorivši da je američka vojna prisutnost u Zaljevu izvor regionalne nesigurnosti i podjela te da bi tjesnacem trebali upravljati Iran i Oman u skladu s uvjetima privremenog sporazuma. "Upozoravamo na nastavak neprijateljske i intervencionističke politike u regiji", rekli su.

AFP

Poruke američkim saveznicima u Zaljevu

Teheran je preuzeo kontrolu nad plovnim putem nakon što su američko-izraelski napadi na Iran 28. veljače pokrenuli rat, poremetili protok nafte i uzdrmali globalna energetska tržišta i gospodarstvo.

Ali Akbar Velayati, glavni savjetnik iranskoga vrhovnog vođe upozorio je saveznike Washingtona u Zaljevu.

"Arapske države u Perzijskom zaljevu stabilnost duguju stoljetnom iranskom upravljanju Hormuškim tjesnacem... njihov strateški opstanak ovisi o toleranciji Teherana", napisao je Velayati na X-u.

Tko je pucao na brod kraj Omana?

Tajvanska tvrtka Evergreen Marine ranije je u petak objavila da je njezin brod 'Ever Lovely' koji plovi pod singapurskom zastavom u četvrtak pogođen nedaleko od Omana "nepoznatim objektom" dok je plovio rutom koju je preporučila britanska mornarička agencija UKMTO.

U incidentu nitko nije ozlijeđen, a brod je kasnije nastavio plovidbu i izašao iz područja tjesnaca. Dva američka dužnosnika Reutersu su rekla da je na brod pucao Iran.

Iranska uprava za Perzijski zaljevski tjesnac, koju je Teheran osnovao da bi upravljao zahtjevima koje šalju brodovi koji plove tjesnacem, objavila je da će prolaz neovlaštenim rutama biti "odgovornost vlasnika, operatera i zapovjednika plovila".

Američka vlada nije komentirala slučaj. Predsjednik Donald Trump ovaj je mjesec upozorio da će SAD vjerojatno ponovno bombardirati zemlju ne bude li Iran poštovao privremeni sporazum, što se odnosi i na ponovno otvaranje tjesnaca.

Međunarodna pomorska organizacija, UN-ova agencija privremeno je obustavila svoju operaciju pratnje brodova kroz Hormuški tjesnac nakon incidenta u Omanu.

MPO i Oman ovaj su tjedan najavili novu južnu rutu tjesnacem da bi mogli evakuirati stotine brodova nasukanih zbog rata, što je razljutilo Teheran.