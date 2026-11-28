Čak i kad bi se koristili zaštitni slojevi, pričuvni sustavi ili zemaljska navigacija za pilote iznad kopnenog dijela SAD-a, zamjenski sateliti mogli bi se suočiti s preostalim zračenjem i svemirskim otpadom. Zračenje može ostaviti letjelice fizički cjelovitima, ali nesposobnima za upravljanje i manevriranje, što povećava rizik od sudara i stvaranja novih krhotina. Kad bi se nakupilo dovoljno otpada da se lančani sudari nastave samostalno, mogla bi nastupiti pojava poznata kao Kesslerov sindrom, koja bi godinama ugrožavala nove satelite.