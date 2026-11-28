detonacija u orbiti
Što se događa ako u svemiru dođe do nuklearne eksplozije?
Nuklearna eksplozija u svemiru vjerojatno ne bi prouzročila masovne ozljede ljudi na Zemlji, ali bi mogla onesposobiti satelite koji omogućuju svakodnevne usluge, uključujući i one koje spašavaju živote.
Primjerice, u SAD-u bi kvarovi satelita mogli otežati komunikaciju spasilačkih službi u udaljenim područjima. Ako bi istodobno došlo do poremećaja GPS-a, vozači i piloti mogli bi izgubiti navigacijske upute, dok bi financijske mreže mogle ostati bez izvora preciznog vremena.
Kakav bi mogao biti rasplet takvog scenarija donekle je poznato jer je sličan pokus već izveden u prošlosti, piše DW.
Povijesni pokus Starfish Prime
U večernjim satima 8. srpnja 1962. godine stanovnici Havaja organizirali su druženja nazvana "promatranje bombe" i putem kratkovalnog radija pratili odbrojavanje, prije nego što je noćno nebo iznenada zasjalo.
Sjedinjene Američke Države tada su detonirale nuklearno oružje na visini od oko 400 kilometara iznad Tihog oceana u sklopu pokusa Starfish Prime. Elektromagnetski impuls ugasio je dio ulične rasvjete na Havajima, a neke su radijske veze na području Pacifika nakratko prekinute. Iako je svjetlosni sjaj nestao nakon nekoliko minuta, pojedini sateliti otkazali su tek mjesecima kasnije.
Zašto su sateliti u orbiti najugroženiji?
U svemiru je zrak prerijedak da bi se formirala klasična vatrena kugla ili da bi razorni udarni val stigao do površine Zemlje. Nabijene čestice izazivaju sjaj gušćih slojeva atmosfere ispod mjesta detonacije, stvarajući umjetnu polarnu svjetlost, dok atmosfera ujedno upija velik dio početnog zračenja.
Sateliti su, međutim, u znatno nepovoljnijem položaju jer se kreću iznad većeg dijela atmosfere koji ljude na tlu štiti od početnog zračenja. U orbiti početni nalet rendgenskog zračenja može odmah oštetiti letjelice, a Zemljino magnetsko polje može zarobiti oslobođene elektrone, upravo kao nakon pokusa Starfish Prime. Sateliti tad prikupljaju dodatnu dozu zračenja pri svakom prolasku kroz takav radijacijski pojas, što s vremenom može oštetiti elektroniku i solarne panele.
GPS, spasilačke službe i Kesslerov sindrom
Razmjeri poremećaja ovisili bi o lokaciji detonacije i o tome koji bi sateliti prolazili kroz radijacijski pojas. GPS sateliti kruže na oko 20.200 kilometara iznad Zemlje i mogli bi nastaviti raditi čak i ako sateliti u nižim orbitama budu pogođeni. Ipak, različiti sateliti imaju različite uloge. Primjerice, brodski signalni uređaj za hitne slučajeve može preko GPS-a odrediti lokaciju, ali signal za pomoć spasilačkim službama šalje preko druge satelitske mreže, pa bi zastoji u njoj mogli usporiti reakciju.
S druge strane, međunarodni ugovori – Ugovor o djelomičnoj zabrani nuklearnih pokusa iz 1963. i Ugovor o svemiru iz 1967. – zabranjuju nuklearne eksplozije u svemiru te postavljanje nuklearnog oružja u orbitu, iako Ugovor o svemiru nema poseban sustav inspekcije opreme na letjelicama. Samoj detonaciji teže je proći nezapaženo jer američki satelitski senzori prate signale koje takav događaj odašilje.
Čak i kad bi se koristili zaštitni slojevi, pričuvni sustavi ili zemaljska navigacija za pilote iznad kopnenog dijela SAD-a, zamjenski sateliti mogli bi se suočiti s preostalim zračenjem i svemirskim otpadom. Zračenje može ostaviti letjelice fizički cjelovitima, ali nesposobnima za upravljanje i manevriranje, što povećava rizik od sudara i stvaranja novih krhotina. Kad bi se nakupilo dovoljno otpada da se lančani sudari nastave samostalno, mogla bi nastupiti pojava poznata kao Kesslerov sindrom, koja bi godinama ugrožavala nove satelite.
Kad je riječ o radioaktivnom talogu, dio radioaktivnih čestica mogao bi ući u atmosferu i s vremenom pasti na tlo, ali je eksplozija u svemiru predaleko od površine da bi stvorila opasan lokalni radioaktivni talog nalik onome kod detonacije na tlu. Raspršivanjem čestica radioaktivnost opada, pa je malo vjerojatno da bi stanovnici u blizini na površini bili izloženi visokim dozama zračenja.
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