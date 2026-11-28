TISUĆE NA ULICAMA TIRANE
VIDEO / Kaos u Albaniji: Prosvjednici napali vladine zgrade, policija odgovorila suzavcem
Albanska policija u subotu je u Tirani upotrijebila suzavac i vodene topove za vrijeme održavanja još jednoga protuvladinog prosvjeda u kojem su maskirani mladići napali vladine zgrade, izvijestio je s mjesta događaja novinar AFP-a.
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Tisuće ljudi okupile su se u središtu albanske prijestolnice, nakon odvojenih poziva studenata i oporbenih stranaka na nacionalne demonstracije.
Pozvali su i Albance koji žive u inozemstvu da se pridruže skupu tijekom ovog vikenda kada se obilježava Dan neovisnosti, što je uobičajeno vrijeme za proslave i obiteljska okupljanja.
Novinar AFP-a vidio je maskirane prosvjednike kako razbijaju prozore na zgradi ministarstva prometa i Središnje banke te kako pokušavaju provaliti vrata ministarstva unutarnjih poslova.
LIVE 🚨🚨🚨 — Violent clashes continue between protesters and police at the anti-government protest in Albania. https://t.co/p2XkGCIfZw— Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026
Pritom su bacali kamenje, dimne bombe i petarde na policiju, koja je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Novinari AFP-a prenose kako su policajci bar jednom odgovorili na provokacije ispaljivanjem gumenih metaka.
Video snimka prikazuje glavnu aveniju u glavnome albanskom gradu obavijenu gustim dimom dok prosvjednici i policija međusobno razmjenjuju razne 'projektile'.
🚨 Police in flames, dozens of protesters injured. The toll continues to rise in the Tirana clashes, as citizens demand the ouster of the corrupt Rama–Berisha clique. #Albania https://t.co/8DFfni1Ky4— Tirana Report (@Tirana_Report) November 28, 2026
Po podacima ministarstva zdravstva ozlijeđeno je osmero ljudi, među kojima su policajac i dvoje novinara.
Ovu balkansku zemlju već mjesecima potresaju protuvladini prosvjedi koji najčešće eskaliraju u nasilne sukobe između policije i prosvjednika.
Today, CHAOS erupted in Tirana on Albania’s Independence Day. THOUSANDS of protesters clashed with riot police. Protesters demanded that PM Edi Rama’s TAKE THE EXIT DOOR. https://t.co/PcJfvbFrIO— Steve Hanke (@steve_hanke) November 28, 2026
Pokret, čiji vođa nije poznat, započeo je u svibnju djelovanje mirnim okupljanjima usmjerenim protiv projekta izgradnje luksuznog hotela u prirodnom rezervatu. Projekt je povezan s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa.
No u listopadu su se prosvjedi proširili. Tada su se demonstranti okupili kako bi osudili korupciju, loše stanje zdravstvenog sustava u zemlji i izostanak prilika za mlade. Istodobno su zatražili ostavku socijalističkog premijera Edija Rame, a demonstracije su počele poprimati nasilan oblik.
Krajem listopada vlada je donijela zakon kojim se nasilni činovi, pljačke ili prikrivanje identiteta za vrijeme prosvjeda nameću kazne do 500.000 leka (6170 dolara). Policija je ovlaštena i privremeno ograničiti okupljanja blizu javnih institucija te kazniti online poticanje na nasilje. Od tada se prosvjedima odaziva manje ljudi.
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