Oglas

NUŽNO ZA OBRANU

SAD odobrio prodaju raketa Patriot Ukrajini vrijednu 2,1 milijardi dolara

author
Hina
|
30. lis. 2026. 21:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
patrioti
Ilustracija je generirana AI-jem

Američki State Department je priopćio da je odobrio prodaju 500 projektila Patriot PAC-3 Ukrajini vrijednu 2,1 milijarde dolara.

Oglas

Ukrajina će rakete platiti donacijama Kanade, Njemačke i Norveške kroz program US JUMPSTART te nacionalnim sredstvima iz zajma Europske unije za potporu Ukrajini, navodi se u priopćenju američkog ministarstva.

Glavni dobavljač je američka obrambena tvrtka Lockheed Martin, piše Reuters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ranije ovaj tjedan otkrio da Ukrajina već gotovo mjesec dana čeka da Washington odobri isporuku ključnih projektila, u vrijeme dok Rusija sve snažnije napada energetsku i civilnu infrastrukturu.

Zelenski je više puta pozvao SAD, dobavljača projektila koje NATO članice kupuju u sklopu programa PURL, da ubrza isporuke uoči nadolazeće zime.

Teme
patriot projektili ukrajina volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ