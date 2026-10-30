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SAD odobrio prodaju raketa Patriot Ukrajini vrijednu 2,1 milijardi dolara
Američki State Department je priopćio da je odobrio prodaju 500 projektila Patriot PAC-3 Ukrajini vrijednu 2,1 milijarde dolara.
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Ukrajina će rakete platiti donacijama Kanade, Njemačke i Norveške kroz program US JUMPSTART te nacionalnim sredstvima iz zajma Europske unije za potporu Ukrajini, navodi se u priopćenju američkog ministarstva.
Glavni dobavljač je američka obrambena tvrtka Lockheed Martin, piše Reuters.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ranije ovaj tjedan otkrio da Ukrajina već gotovo mjesec dana čeka da Washington odobri isporuku ključnih projektila, u vrijeme dok Rusija sve snažnije napada energetsku i civilnu infrastrukturu.
Zelenski je više puta pozvao SAD, dobavljača projektila koje NATO članice kupuju u sklopu programa PURL, da ubrza isporuke uoči nadolazeće zime.
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