VIDEO / Evo kako je izgledao ajatolahov tajni bunker iznutra

Isti izvor tvrdi da Hamenei tog dana nije otišao u bunker dijelom zbog plana obmane koji su, prema njegovim riječima, koordinirali Izrael i Sjedinjene Američke Države. Taj plan navodno je uključivao različite poruke, signale i javne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koje su sugerirale da se nikakav napad ne sprema.