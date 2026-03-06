Oglas

ilustrativni prikaz

VIDEO / Evo kako je izgledao ajatolahov tajni bunker iznutra

N1 Info
06. ožu. 2026. 20:56
Izraelska vojska objavila je ilustrativni prikaz podzemnog bunkera koji je, prema njihovim tvrdnjama, pripadao iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju. Ranije danas vojska je objavila video uništavanja ajatolahova bunkera

Prema navodima Izraelskih obrambenih snaga (IDF), bunker se nalazio u samom središtu Teherana i bio je osmišljen kao sigurno mjesto za okupljanje najviših predstavnika iranskog režima. Kompleks je navodno imao više ulaza raspoređenih na različitim lokacijama diljem grada, što je omogućavalo diskretan pristup i brzu evakuaciju.

U ilustrativnom videu koji je objavio IDF prikazan je raspored tih ulaza, kao i unutarnje prostorije u kojima su se, prema tvrdnjama izraelske vojske, mogli sastajati vodeći politički i vojni dužnosnici Irana, prenosi tportal.

"Kompleks je bio točno ispod lokacije na kojoj je ubijen Hamnei"

Jedan visoki izraelski dužnosnik izjavio je za Fox News da se snažno utvrđeni kompleks nalazio točno ispod lokacije na kojoj su se prošle subote nalazili Hamnei i drugi čelnici režima.

Prema njegovim riječima, ajatolah je godinama ulagao znatna sredstva u izgradnju tog bunkera, pri čemu su u projekt navodno uloženi milijuni dolara. Ipak, na dan izraelskog napada nije se nalazio u njemu.

Izraelsko-američki plan obmane

Isti izvor tvrdi da Hamenei tog dana nije otišao u bunker dijelom zbog plana obmane koji su, prema njegovim riječima, koordinirali Izrael i Sjedinjene Američke Države. Taj plan navodno je uključivao različite poruke, signale i javne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koje su sugerirale da se nikakav napad ne sprema.

Takva komunikacija, tvrdi izraelski dužnosnik, trebala je stvoriti dojam da neposredne prijetnje nema, zbog čega Hamnei navodno nije aktivirao sigurnosne protokole te se nije povukao u podzemni kompleks.

Teme
Ali Khamenei Bunker iran

