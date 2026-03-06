VIDEO / Evo kako je izgledao ajatolahov tajni bunker iznutra

Izraelska vojska objavila je ilustrativni prikaz podzemnog bunkera koji je, prema njihovim tvrdnjama, pripadao iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju. Ranije danas vojska je objavila video uništavanja ajatolahova bunkera
Oglas
Prema navodima Izraelskih obrambenih snaga (IDF), bunker se nalazio u samom središtu Teherana i bio je osmišljen kao sigurno mjesto za okupljanje najviših predstavnika iranskog režima. Kompleks je navodno imao više ulaza raspoređenih na različitim lokacijama diljem grada, što je omogućavalo diskretan pristup i brzu evakuaciju.
U ilustrativnom videu koji je objavio IDF prikazan je raspored tih ulaza, kao i unutarnje prostorije u kojima su se, prema tvrdnjama izraelske vojske, mogli sastajati vodeći politički i vojni dužnosnici Irana, prenosi tportal.
Earlier today, 50 Israeli warplanes struck Ali Khamenei’s underground bunker in Tehran.— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 6, 2026
The underground military bunker, which was located beneath the regime's leadership compound in the center of Tehran, was intended to be used by the Supreme Leader of the Iranian regime as a… pic.twitter.com/XKJLEAJ6R4
"Kompleks je bio točno ispod lokacije na kojoj je ubijen Hamnei"
Jedan visoki izraelski dužnosnik izjavio je za Fox News da se snažno utvrđeni kompleks nalazio točno ispod lokacije na kojoj su se prošle subote nalazili Hamnei i drugi čelnici režima.
Prema njegovim riječima, ajatolah je godinama ulagao znatna sredstva u izgradnju tog bunkera, pri čemu su u projekt navodno uloženi milijuni dolara. Ipak, na dan izraelskog napada nije se nalazio u njemu.
🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX— Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026
Izraelsko-američki plan obmane
Isti izvor tvrdi da Hamenei tog dana nije otišao u bunker dijelom zbog plana obmane koji su, prema njegovim riječima, koordinirali Izrael i Sjedinjene Američke Države. Taj plan navodno je uključivao različite poruke, signale i javne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koje su sugerirale da se nikakav napad ne sprema.
Takva komunikacija, tvrdi izraelski dužnosnik, trebala je stvoriti dojam da neposredne prijetnje nema, zbog čega Hamnei navodno nije aktivirao sigurnosne protokole te se nije povukao u podzemni kompleks.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas