U Italiji otkrivena Hamasova teroristička ćelija, uhićen čovjek s crne liste

Hannoun je prošle godine bio na crnoj listi američkog Ministarstva financija, optužen da je financirao Hamas. U istrazi koja je dovela do današnjih mjera opreza, otkriveni su brojni telefonski razgovori i kontakti između Hannouna i onih koji imaju slične uloge u Nizozemskoj, Austriji, Francuskoj i Engleskoj. Ove komunikacije, kažu istražitelji, pokazuju "postojanje opsežne, međunarodno organizirane mreže pojedinaca/institucija koje se bave prikupljanjem sredstava, očito u dobrotvorne svrhe i u znak podrške palestinskom stanovništvu i cilju".