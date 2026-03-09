INSPIRIRAN HOLLYWOODOM
"Slopaganda": Je li propagandni video Bijele kuće o ratu s Iranom novi pad na dno?
Propagandni video Bijele kuće, koji slavi američko i izraelsko bombardiranje Irana, uz objavu "PRAVDA NA AMERIČKI NAČIN", izazvao je brojne reakcije. Euronews ističe kako je riječ o uratku kojim je američka ratna propaganda dosegnula "novo dno"
Sporni video je montaža snimki dronova isprepletenih s isječcima iz akcijskih filmova i televizijskih serija, u kojima se pojavljuju likovi poput Tonyja Starka (Robert Downey Jr.) iz Marvelovih filmova, Maximusa (Russell Crowe) iz filma Gladijator, Toma Cruisea iz filma Top Gun: Maverick, Kyla Rena (Adam Driver) iz Ratova zvijezda te Waltera Whitea (Bryan Cranston) iz serije Breaking Bad.
U videu se pojavljuju i scene iz filmova i serija Braveheart, John Wick, Superman, Deadpool i Halo.
Ben Stiller: Uklonite isječak iz Tropic Thundera. Rat nije film
Jedan od isječaka preuzet je iz komedije Tropic Thunder, koju je režirao i u kojoj glumi Ben Stiller. Glumac je reagirao na objavu Bijele kuće i napisao:
"Hej, Bijela kućo, molim vas uklonite isječak iz Tropic Thundera. Nikad vam nismo dali dopuštenje i ne želimo biti dio vaše propagandne mašinerije. Rat nije film."
Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa— Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026
Euronews podsjeća kako to nije prvi put daDonald Trump i njegova administracija koriste reference i isječke iz Hollywooda, no ovaj video, prepun testosteronskog naboja, mnogi smatraju novim dnom.
Na internetu je video brzo ismijan, a brojni su ga korisnici nazvali "slopagandom" – spojem riječi slop (smeće, nekvalitetan sadržaj) i propaganda. Kritičari optužuju Trumpovu administraciju da se ponaša poput nezrelih tinejdžera, a među onima koji se pojavljuju u videu je i ministar obrane Pete Hegseth.
Pogrešna upotreba popularne kulture
Zanimljivo je da video uključuje i glumce koji su javno kritizirali Trumpa – primjerice Robert Downey Jr., koji je aktivno podržavao Kamalu Harris, te Bryana Cranstona, poznatog po oštrim kritikama bivšeg predsjednika. U videu se pojavljuju i moralno problematični likovi poput Waltera Whitea, Saula Goodmana i Kyla Rena, kao i djela koja zapravo satirično prikazuju rat i američki san, poput Tropic Thundera i Breaking Bada.
JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026
Uz to, mnoge od korištenih priča govore o otporu imperijalizmu, poput priče o Williamu Wallaceu u Braveheartu, koji se bori protiv strane okupacije. Ironija je i u tome što neki od glumaca koji simboliziraju "američki način" uopće nisu Amerikanci – Russell Crowe i Mel Gibson dolaze iz Australije i Novog Zelanda, dok je Keanu Reeves Kanađanin.
Izostanak empatije prema žrtvama
Osim očite nezrelosti i pogrešne upotrebe popularne kulture, video odaje i ozbiljan nedostatak empatije prema žrtvama rata.
Prema preliminarnim podacima iranskih ministarstava zdravstva, obrane i unutarnjih poslova, u Iranu je poginulo više od 1.300 ljudi, najmanje 13 u Izraelu, a u Saudijskoj Arabiji ubijen je i sedmi američki vojnik.
Smrtonosni sukob kao zabava za mase
Također su upućeni pozivi na neovisnu istragu napada na osnovnu školu u Minabu, u kojem je poginulo 165 djece. Stručnjaci Ujedinjenih naroda osudili su bombardiranje kao "težak napad na djecu", dok organizacije za ljudska prava upozoravaju na moguće ratne zločine u sukobu za koji pravni stručnjaci tvrde da je pokrenut kršenjem Povelje UN-a.
No, kako zaključuje autor, zašto se brinuti o međunarodnom pravu i poveljama kada je moguće sastaviti bezosjećajni video s isječcima iz hollywoodskih akcijskih filmova i pretvoriti smrtonosni sukob u kratku zabavu za mase.
