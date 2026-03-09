"Slopaganda": Je li propagandni video Bijele kuće o ratu s Iranom novi pad na dno?

Uz to, mnoge od korištenih priča govore o otporu imperijalizmu, poput priče o Williamu Wallaceu u Braveheartu, koji se bori protiv strane okupacije. Ironija je i u tome što neki od glumaca koji simboliziraju "američki način" uopće nisu Amerikanci – Russell Crowe i Mel Gibson dolaze iz Australije i Novog Zelanda, dok je Keanu Reeves Kanađanin.