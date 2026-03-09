"nema razloga za poskupljenje"
Ljubo Jurčić o rastu cijena goriva: Za hrvatske građane je prava sreća što su stigli topliji dani
Ekonomist Ljubo Jurčić smatra da se ništa bitnoga neće promijeniti za potrošače posljednjom intervencijom vlade u cijenu goriva, da su trgovci naftom neopravdano podigli cijene i paniku te da je prava sreća za hrvatske građane što dolaze topliji dani jer cijene nafte i plina kod nas najviše utječu na cijenu grijanja
Vlada je na sjednici u ponedjeljak ponovno uvela regulaciju najviše maloprodajne cijene goriva, te će utorka 10. ožujka pa u iduća dva tjedna osnovni benzin biti skuplji za četiri centa, a dizel za sedam centi po litri. Kako će više cijene goriva i vladina intervencija utjecati na standard hrvatskih građana pitali smo ekonomskog stručnjaka, bivšeG ministra gospodarstva Ljubu Jurčića.
Jurčić ističe da se premijer Andrej Plenković za intervenciju u cijene goriva odlučio prvenstveno kako bi pokazao da vlada brine o građanima dok traje kriza na Bliskom istoku.
Sretno proljeće
“Razloga za sadašnje dizanje cijena zapravo i nema jer ona nafta koja je u rafinerijama nije kupljenja po današnjoj cijeni od oko 100 dolara po barelu nego po 60 i 70 dolara po barelu. Dizanje cijena je plod spekulacija trgovaca naftom, a europske rafinerije prosječno imaju zalihe nafte za mjesec dana.
Vlada je odlučila pokazati da je spremna intervenirati, a razlike u cijeni s intervencijom i bez nje zasad nisu velike”, ističe Jurčić u izjavi za naš portal.
No, prava je sreća, nastavlja ekonomist Jurčić, što se sve događa u proljeće i što stižu topliji dani jer je hrvatska ekonomija takva da porast cijene nafte i plina kod nas najviše utječe na cijenu grijanja.
Trošarine i europski fondovi
“Oko 50 posto plina i nafte koju Hrvatska troši odlazi na grijanje, a po tome smo u skupini zemalja s najneefikasnijim grijanjem, tzv. grijanjem-hlađenjem. Budući da stižu topliji dani, građani će do jeseni biti pošteđeni značajnijih poskupljenja grijanja”, naglašava Jurčić.
Ne očekuje značajnije daljnje dizanje cijena ostalih proizvoda i usluga zbog skupljeg goriva jer će vlada cijenu goriva držati uglavnom pod kontrolom, a i za to ima dosta prostora u visini trošarina, budući da se eventualni proračunski minusi mogu pokriti iz europskih sredstava koja obilno stižu u Hrvatsku.
