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PIŠE FINANCIAL TIMES

"SAD prijeti obustavom isporuke oružja Ukrajini kako bi zaustavio napade na ruske rafinerije"

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Hina
|
11. lis. 2026. 21:54
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Ilustracija: INA FASSBENDER/AFP

Sjedinjene Države prijete obustavom sustava nabave koji Ukrajinu opskrbljuje oružjem kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu, izvijestio je u nedjelju Financial Times, pozivajući se na europske dužnosnike.

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Europski dužnosnici tvrde da SAD lobira kod europskih prijestolnica i Kijeva kako bi pokušao zaustaviti napade na ruske rafinerije nafte, stoji u izvješću.

Reuters nije mogao potvrditi navode, a Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentarom.

Navodi se da SAD prijeti prekidom razmjene obavještajnih podataka i obustavom mehanizma PURL (Popis prioritetnih potreba za Ukrajinu) za nabavu američkog oružja za Ukrajinu.

Izvješće dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju iznenada objavio vijest o energetskom primirju između Rusije i Ukrajine. Trump tvrdi da ono "stupa na snagu odmah", dok ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski kaže da još uvijek čeka detalje tog dogovora.

"Energetsko primirje između Rusije i Ukrajine odmah stupa na snagu. Obje su strane pristale. Nemojte ga kršiti", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

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