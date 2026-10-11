Tadić o Trumpu: Vraća se na svoje tvorničke postavke, sada pokazuje svoje pravo lice

"Prije tri tjedna u Kongresu je doslovno jednoglasno usvojen zakon, na prijedlog pokojnog republikanskog senatora Lindseyja Grahama, kojim je Rusiji nametnuta potpuno nova skala vrlo oštrih sankcija, kao i sankcije svima koji s Rusijom trguju kupujući od nje naftu. To je jednoglasno usvojeno u Kongresu, a sada predsjednik SAD-a ide protiv takve jednoglasne odluke Kongresa", pojasnio je.