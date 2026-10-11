POTEZI AMERIČKOG PREDSJEDNIKA
Tadić o Trumpu: Vraća se na svoje tvorničke postavke, sada pokazuje svoje pravo lice
Nuklearni fizičar Tonči Tadić s Instituta Ruđer Bošković smatra da najnoviji potezi američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Rusiji i Ukrajini nisu iznenađenje, nego povratak politici koju je zagovarao tijekom predizborne kampanje, a upozorava i na moguće posljedice takvog pristupa za Ukrajinu, odnose Washingtona i Moskve te globalno energetsko tržište.
Tadić smatra da Trumpov odnos prema Ukrajini nije neočekivan te da se američki predsjednik ponovno okreće stajalištima koja je zastupao prije dolaska na vlast.
"Rekao bih da se Trump zapravo vraća na svoje tvorničke postavke. Ako se sjetite njegove predizborne kampanje, čitavu 2024. proveo je najavljujući da će zaustaviti rat Rusije i Ukrajine unutar 24 sata, što je de facto značilo prisiliti Zelenskog na prihvaćanje Putinovih uvjeta za mir.
Trump zapravo nikada nije prihvatio Zelenskog kao istinskog lidera Ukrajine. To se poslije donekle primirilo zahvaljujući pritisku europskih saveznika, ali sada Trump pokazuje svoje pravo lice", rekao je Tadić za HRT.
"Cijela priča s izborima u ratnom stanju potpuno je besmislena"
Osvrnuo se i na pitanje održavanja izbora u Ukrajini tijekom rata, ocijenivši da je takva rasprava u sadašnjim okolnostima besmislena.
"Cijela priča s izborima u ratnom stanju potpuno je besmislena. Velika Britanija bila je u ratu punih šest godina i nisu održavali izbore. Churchill je bio premijer najveći dio tog razdoblja, a izbori su održani nakon što je Njemačka kapitulirala.
Kada promatram poteze Zelenskog i američke pritiske, uvijek se nađem u situaciji da uspoređujem Zelenskog s onim što bi Winston Churchill napravio u istoj situaciji. Churchill bi sigurno razarao rusko gospodarstvo koliko god može, kao što radi Zelenski, kako bi onemogućio ruski ratni stroj", objasnio je.
Dogovor Washingtona i Moskve unatoč sankcijama
Tadić je komentirao i dogovor SAD-a i Rusije o isporuci dizela, za koji smatra da je vjerojatno postignut tijekom posljednjeg susreta američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.
"Mislim da je to zapravo dogovoreno tijekom posljednjeg susreta Witkoffa i Kushnera u Moskvi s Putinom. Mislim da je tada dogovoren, u cilju smanjenja rizika za Trumpa zbog rasta cijene dizela u Americi, a uoči američkih izbora za Kongres.
Međutim, cijela priča s tankerom koji prevozi ruski dizel prema Sjedinjenim Državama je karikaturalna. Na njemu je devet milijuna barela dizela, a Amerika dnevno troši 16 milijuna", rekao je Tadić.
Posebno je problematizirao Trumpov odnos prema odluci američkog Kongresa o uvođenju novih sankcija Rusiji.
"Prije tri tjedna u Kongresu je doslovno jednoglasno usvojen zakon, na prijedlog pokojnog republikanskog senatora Lindseyja Grahama, kojim je Rusiji nametnuta potpuno nova skala vrlo oštrih sankcija, kao i sankcije svima koji s Rusijom trguju kupujući od nje naftu. To je jednoglasno usvojeno u Kongresu, a sada predsjednik SAD-a ide protiv takve jednoglasne odluke Kongresa", pojasnio je.
"Trump je lani kritizirao EU zbog kupnje ruske nafte, a sada čini isto"
Prema Tadićevoj procjeni, Europska unija nastavit će pružati potporu Ukrajini bez obzira na Trumpove poteze, a smatra i da bi Kijev trebao više uvažavati stajališta europskih saveznika koji mu pružaju financijsku pomoć.
"Europska unija nastavit će podržavati Ukrajinu, neovisno o tome što Trump radi. Podsjetio bih da je Trump u rujnu prošle godine kritizirao Europsku uniju zbog kupnje ruske nafte i naftnih derivata, a sada čini isto.
Europska unija vrlo je jasno stala iza Ukrajine i ona od Unije dobiva izdašnu financijsku pomoć. Sjedinjene Države vojno ne pomažu Ukrajini i, kada bi se gledalo čije bi savjete Ukrajina trebala slušati, onda je to upravo Europska unija koja joj pomaže", poručio je.
"Cijeli krug oko Trumpa sada pokušava postaviti protiv Zelenskog i protiv Ukrajine, a to ne sluti na dobro"
Na kraju se osvrnuo na izjavu Elona Muska da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "pretjerao". Tadić smatra da se ljudi iz Trumpova okruženja sve otvorenije okreću protiv ukrajinskog predsjednika i njegove zemlje.
"Očito se cijeli krug oko Trumpa sada pokušava postaviti protiv Zelenskog i protiv Ukrajine, a to ne sluti na dobro. Doista ne znam u kojem će smjeru to ići u narednim mjesecima, ali iskreno se nadam da će novi Kongres, nakon izbora 3. studenoga, ograničiti ovakve Trumpove poteze", zaključio je Tadić za HRT.
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