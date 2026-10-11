Zelenski optužuje Rusiju: Napadi na energetsku infrastrukturu nastavljeni i nakon Trumpove objave

"Oružane snage Ukrajine dobile su sve odgovarajuće zapovijedi. Branimo Ukrajinu. Borimo se za potporu Ukrajini. Podržavamo sve korake naših partnera koji nam mogu pomoći. Očekujemo jasne pojedinosti o dijalogu između Amerike i Rusije te da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump. Hvala našim vojnicima i svima u svijetu koji su uz nas, uz Ukrajinu! Slava Ukrajini", napisao je Zelenski.