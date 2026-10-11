ENERGETSKO PRIMIRJE
Zelenski optužuje Rusiju: Napadi na energetsku infrastrukturu nastavljeni i nakon Trumpove objave
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da su ukrajinske oružane snage dobile zapovijed da poštuju energetsko primirje koje je najavio Donald Trump, no istodobno je optužio Rusiju za napade na energetsku infrastrukturu Kijeva i Harkivske oblasti nakon američke objave.
Zelenski je na Telegramu objavio da je ukrajinska vojska dobila sve potrebne zapovijedi te da je Kijev spreman obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, pod uvjetom da Moskva učini isto.
"Danas imamo izjavu predsjednika Sjedinjenih Država da je postignuto energetsko primirje. To je dobra vijest za sve, no važno je da to postane stvarnost", poručio je ukrajinski predsjednik.
Dodao je da Ukrajina pozdravlja svaki korak prema smirivanju sukoba, ali i podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin dosad mirovne inicijative odbijao.
"Oružane snage Ukrajine dobile su sve odgovarajuće zapovijedi. Branimo Ukrajinu. Borimo se za potporu Ukrajini. Podržavamo sve korake naših partnera koji nam mogu pomoći. Očekujemo jasne pojedinosti o dijalogu između Amerike i Rusije te da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump. Hvala našim vojnicima i svima u svijetu koji su uz nas, uz Ukrajinu! Slava Ukrajini", napisao je Zelenski.
"Ruski dron pogodio je elektranu u Kijevu nakon što je Trump dao izjavu o energetskom primirju"
Međutim, ukrajinski predsjednik u nedjelju je optužio Rusiju da nastavlja napade na energetsku infrastrukturu unatoč Trumpovoj objavi o primirju.
Zelenski je na društvenoj mreži X napisao da je američkog predsjednika izvijestio o "brutalnim ruskim napadima koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom".
Prema njegovim riječima, ruski dron Shahed ranije je pogodio elektranu u Kijevu, nakon čega su brojni gradski dijelovi ostali bez struje. Uslijedili su i napadi na energetska postrojenja u Harkivskoj oblasti.
"Sve se to dogodilo NAKON što je predsjednik Sjedinjenih Država dao izjavu o energetskom primirju", poručio je Zelenski, prenosi BBC.
Trump poručio Ukrajini i Rusiji da ne krše dogovor
Trump je ranije na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je energetsko primirje stupilo na snagu, iako prethodno nije javno najavio takav dogovor. Pritom je objema stranama poručio: "Nemojte ga prekršiti!"
Trumpova objava iznenadila je i ukrajinsko vodstvo. Zelenski je ranije priznao da mu je informacija o primirju bila novost, a izvori bliski njegovu uredu potvrdili su za Financial Times da Kijev nije unaprijed bio obaviješten o navodnom dogovoru.
Moskva se zasad nije službeno očitovala o primirju. Kremlj nije potvrdio da je Putin pristao zaustaviti napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, a rusko ministarstvo obrane nije objavilo naznake da će takve operacije biti obustavljene.
U pozadini Trumpove inicijative nalazi se i pritisak Washingtona na Kijev da zaustavi napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na ruske naftne rafinerije. Trump je posljednjih dana optuživao Ukrajinu da takvim napadima pridonosi rastu cijena benzina i dizela u SAD-u, što je posebno osjetljivo uoči izbora za američki Kongres sljedećeg mjeseca.
Iako Ukrajina poručuje da je spremna obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, zasad nema službene potvrde da je Moskva prihvatila iste uvjete.
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