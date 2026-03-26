SAD ublažio sankcije bjeloruskoj banci i kemijskim tvornicama

Hina
26. ožu. 2026. 16:47
SAD je ublažio sankcije glavnoj državnoj investicijskoj banci i nekoliko kemijskih tvornica u Bjelorusiji, objavilo je ministarstvo financija na internetskim stranicama.

Ministarstvo je izdalo licence kojima se dopuštaju transankcije s Belinvestbankom i s još nekoliko poslovnih subjekata.

Također je s liste sankcioniranih uklonilo desetak tvrtki, uključujući one za proizvodnju potaše poput Belaruskalija, Belarusian Potash ⁠Company i Agrorozkvit.

SAD je sankcije Belinvestbanku uveo 2022. zbog potpore Bjelorusije ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Ublažavanje sankcija dolazi nakon sličnog poteza u prosincu prošle godine kada je SAD djelomično ukinuo sankcije trima bjeloruskim tvornicama za proizvodnju potaše u zamjenu za puštanje na slobodu političkih zatvorenika.

Potaša je ključni sastojak umjetnih gnojiva, a Bjelorusija je najveći proizvođač na svijetu.

