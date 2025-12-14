Oglas

Kremlj reagirao na izjave šefa NATO-a o "sljedećoj meti Rusije"

Hina
14. pro. 2025. 11:48
Dmitri Peskov
AFP / RAMIL SITDIKOV

Kremlj je u nedjelju izjavio da su izjave glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea o pripremama za rat s Rusijom neodgovorne i da pokazuju da on zapravo ne razumije razaranje koje je prouzročio Drugi svjetski rat.

Rutte je u govoru u Berlinu u četvrtak rekao da bi NATO trebao biti "spreman na razmjere rata koje su naši djedovi i pradjedovi ili prapradjedovi pretrpjeli" i ustvrdio da smo "mi sljedeća meta Rusije".

Kremlj je više puta odbacio tvrdnje NATO-a i nekih europskih čelnika da planira napasti članicu NATO-a kao "besmislicu" koju europski čelnici koriste za rasplamsavanje antiruske histerije.

"Ovo se čini kao izjava predstavnika generacije koja je uspjela zaboraviti kakav je zapravo bio Drugi svjetski rat", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinaru državne televizije Pavelu Zarubinu.

"Oni nemaju razumijevanja, a nažalost, gospodin Rutte, dajući tako neodgovorne izjave, jednostavno ne razumije o čemu govori", ustvrdio je.

Mark Rutte NATO Rusija

