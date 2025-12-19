Oglas

"Možda su izbori fikcija?"

Sarkastične poruke pojavile su se na velikom ekranu tijekom Putinove konferencije za novinare

author
Hina
|
19. pro. 2025. 14:17
Russian President Vladimir Putin holds his annual end-of-year press conference in Moscow, Russia December 19, 2025.
Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Sarkastične poruke nakratko su se pojavile na velikom ekranu u dvorani u kojoj je u petak ruski predsjednik Vladimir Putin održavao tradicionalnu godišnju maratonsku konferenciju za novinare na kojoj je bila otvorena "izravna linija" za pozive.

"Nije izravna linija nego cirkus", glasila je jedna od poruka. Druga, u kojoj se pisac koristio punim imenom ruskog predsjednika, glasila je: "Vladimire Vladimiroviču, već je petak, možemo li servirati piće?"

Neobični komentari pojavili su se na ekranu na kojem su se prikazivale dolazne tekstualne poruke namijenjene Vladimiru Putinu na godišnjoj press konferenciji, za koju se obični Rusi potiču da postavljaju pitanja.

Kremlj nije odmah komentirao poruke koje su se pojavile na pomno planiranoj i koreografiranoj konferenciji za novinare koju su pratili milijuni Rusa. Putin ih nije spomenuo. U jednoj poruci, aludirajući na stanje ruskog gospodarstva, postavljeno je pitanje zašto su obični Rusi u gorem položaju od ljudi u Papui Novoj Gvineji.

Jedna se poruka referirala i na Putinovu vladajuću stranku Jedinstvena Rusija: "Gledajući život u zemlji, čudno je da (stranka) dobiva većinu na izborima. Možda su izbori fikcija?".

Teme
Kremlj Rusija Vladimir Putin

