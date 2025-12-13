Oglas

za H-1B vizu

Savezne države pokrenule tužbu zbog Trumpove naknade od 100.000 dolara

Hina
13. pro. 2025. 11:15
Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kalifornija i 19 drugih američkih saveznih država podnijele su u petak tužbu kojom traže blokiranje naknade od 100.000 dolara koju je predsjednik Donald Trump nametnuo za H-1B vize za rad novih visokokvalificiranih stranih stručnjaka.

Tužba na saveznom sudu u Bostonu treća je kojom se osporava naknada koju je Trump najavio u rujnu, a koja dramatično povećava troškove dobivanja H-1B viza. Trenutno poslodavci plaćaju između 2000 i 5000 dolara naknada po zaposleniku za tu vizu.

Ured kalifornijskog državnog odvjetnika Roba Bonte u priopćenju je rekao da Trump nema ovlasti nametnuti naknadu i da to krši savezni zakon, koji imigracijskim vlastima dopušta naplatu samo naknada potrebnih za pokrivanje troškova administriranja viznih programa.

H-1B program omogućuje američkim poslodavcima zapošljavanje stranih radnika u specijaliziranim područjima.

Tehnološka industrija, s mnogim tvrtkama sa sjedištem u Kaliforniji, posebno ovisi o radnicima koji dolaze uz te vize.

Bonta, demokrat, rekao je da bi naknada od 100.000 dolara stvorila nepotrebne financijske terete za pružatelje vitalnih usluga poput obrazovanja i zdravstvene zaštite, pogoršavajući nedostatak radne snage i prijeteći smanjenjem usluga.

Savezne države koje su se pridružile Kaliforniji u tužbi uključuju New York, Massachusetts, Illinois, New Jersey i Washington.

Bijela kuća je, kao odgovor na tužbe, izjavila da je nova naknada zakonito korištenje Trumpovih ovlasti i da će obeshrabriti poslodavce da zloupotrebljavaju H-1B program.

Kritičari H-1B viza i drugih radnih viza kažu da se često koriste za zamjenu američkih radnika stranim zaposlenicima koji će raditi za manje novca.

No poslovne grupe i velike tvrtke tvrde da su radnici s H-1B vizama ključno sredstvo za rješavanje problema manjka kvalificiranih američkih radnika.

Američka gospodarska komora, najveći poslovni lobi u zemlji, i koalicija sindikata, poslodavaca i vjerskih grupa podnijeli su odvojene tužbe osporavajući tu naknadu.

Teme
Donald Trump H-1B viza SAD

