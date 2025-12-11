VISOKA CIJENA
Kreće izdavanje "Trumpovih zlatnih karti" za ulazak u SAD u "rekordnom roku", ali uz uplatu milijun dolara
Predsjednik Donald Trump u srijedu je službeno pokrenuo svoju vizu - „gold card“, novi imigracijski program koji će omogućiti strancima da plate 1 milijun dolara kako bi ubrzali svoju viznu aplikaciju, ili da kompanije plate 2 milijuna dolara za sponzoriranje stranog radnika kojeg žele dovesti u SAD.
„Vrlo uzbudljivo, i za mene i za zemlju, upravo smo pokrenuli ‘Trump Gold Card’“, rekao je predsjednik na okruglom stolu u Bijeloj kući, piše CNN.
Internetska stranica vize pokrenuta je u srijedu poslijepodne i uključuje poveznicu na službenu aplikaciju, obećavajući „boravak u SAD-u u rekordnom roku“.
„Uz naknadu za obradu DHS-a od 15.000 dolara i, nakon provjere pozadine, doprinos od 1 milijun dolara, primite boravište u SAD-u u rekordnom roku s Trump Gold Card karticom“, stoji na službenoj stranici.
Koliko će trajati proces ‘gold card’ vize?
Nakon što se preda dokumentacija, proces će trajati „tjednima“ i uključivat će intervju, prema navodima stranice. Dodatne naknade State Departmentu mogu se primijeniti „ovisno o podnositelju zahtjeva“.
„Podnositelj zahtjeva morat će prisustvovati viznom intervjuu i pravovremeno dostaviti sve dodatne dokumente“, navodi se.
Stranica dodaje da će uspješan podnositelj dobiti status zakonitog stalnog stanovnika kao nositelj vize EB-1 ili EB-2 — radnih viza koje se dodjeljuju osobama s „izvanrednim“ ili „iznimnim“ sposobnostima.
Administracija najavljuje ‘platinum card’
Stranica također najavljuje da uskoro stiže „Trump Platinum Card“ i poziva strane državljane da se upišu na listu čekanja. Za 5 milijuna dolara administracija obećava da će podobni kandidati moći „provoditi do 270 dana u Sjedinjenim Državama bez obveze plaćanja američkih poreza na dohodak ostvaren izvan SAD-a“.
„Strani državljani mogu se prijaviti sada i osigurati svoje mjesto na listi čekanja za Trump Platinum Card. Kada program bude pokrenut, uz uplatu naknade DHS-u od 15.000 dolara i doprinos od 5 milijuna dolara, imat će mogućnost provesti do 270 dana u SAD-u bez obveze plaćanja poreza na neameričke prihode“, navodi se na stranici.
Duži procesi pod kritikama
Trumpovo najnovije pooštravanje imigracijskih politika – potaknuto pucnjavom u kojoj su stradala dva pripadnika Nacionalne garde u Washingtonu – zaustavilo je ili otežalo gotovo sve legalne i ilegalne načine ulaska u SAD posljednjih tjedana. No predsjednik je program ‘gold card’ prvi put najavio u veljači.
Tada je rekao da će nuditi put prema državljanstvu bogatim strancima u zamjenu za naknadu od 5 milijuna dolara. Kasnije je u rujnu potpisao izvršnu uredbu koja nalaže stvaranje tog puta, s istim cjenovnim okvirom koji je objavljen u srijedu.
Ministar trgovine Howard Lutnick rekao je u veljači da će viza modificirati postojeći imigracijski program EB-5, koji omogućuje stranim investitorima da ulažu u američke projekte koji otvaraju radna mjesta, a zatim podnesu zahtjev za useljeničku vizu.
„Modificirat ćemo EB-5 ugovor“, rekao je Lutnick. „(Tajnica za domovinsku sigurnost) Kristi (Noem) i ja radimo na tome zajedno. Za 5 milijuna dolara dobit će licencu Ministarstva trgovine. Zatim će napraviti odgovarajuću investiciju.“
Lutnick ranije kritizirao tradicionalni proces izdavanja zelene karte
Stručnjaci za imigracijsko pravo ranije su rekli da bi ukidanje ili velika promjena programa EB-5 zahtijevala djelovanje Kongresa.
Unatoč stalnim pitanjima o tome kako će se plan provoditi, Trump je sugerirao da bi se milijuni gold card viza mogli prodati, a Lutnick je u veljači rekao da bi plan mogao prikupiti 1 bilijun dolara za smanjenje državnog duga.
Lutnick je ranije kritizirao tradicionalni proces izdavanja zelene karte koji imigrantima omogućuje trajni boravak i rad u SAD-u, tvrdeći da zemlju prisiljava da prihvaća „donji kvartil“ useljenika.
„Uzet ćemo samo izvanredne ljude s vrha“, rekao je Lutnick.
