Mark Rutte

Šef NATO-a brani plan o raspoređivanju europskih snaga u postratnoj Ukrajini

Hina
04. ruj. 2025. 13:29
Mark Rutte
THOMAS KIENZLE / AFP

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte branio je u četvrtak planove o mogućem raspoređivanju europskih snaga u Ukrajini nakon potencijalnog primirja s Rusijom.

Uoči sastanka zapadnih saveznika Ukrajine u Parizu kasnije u četvrtak, Rusija je ponovno odbacila slanje bilo kakvih NATO-ovih snaga u Ukrajinu radi nadziranja potencijalnog mirovnog sporazuma.

"Zašto nas zanima što Rusija misli o vojnicima u Ukrajini?", odgovorio je Rutte na događaju Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS) u Pragu. Rutte je rekao da je Ukrajina suverena zemlja i da nije na Rusiji da odlučuje o prisutnosti vojnika.

Takozvana Koalicija voljnih trebala bi na sastanku u Parizu raspravljati o jamstvima za sigurnost Ukrajine nakon potencijalnog završetka rata s Rusijom. Fokus je na jačanju ukrajinske vojske, ali i na političkim i vojnim obvezama u slučaju obnove ruske agresije.

Vjerojatno se neće raditi o mirovnim snagama u tradicionalnom smislu

Očekuje se da će Rutte putem videoveze sudjelovati na sastanku u Parizu kojim predsjedaju francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer.

Prema vojnim izvorima, prisutnost vojnika europskih zemalja NATO-a u Ukrajini mogla bi prvenstveno uključivati ​​veliku misiju obuke. To znači da se ne bi radilo o mirovnim snagama u tradicionalnom smislu.

Šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je prošli tjedan da postoji široka podrška među članicama EU-a za obuku ukrajinskog vojnog osoblja, također na ukrajinskom tlu, nakon što se postigne primirje s Rusijom.

