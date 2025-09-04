Oglas

Pedro Sanchez

Španjolski premijer ipak neće na sastanak Koalicije voljnih: Zrakoplov se vratio u Madrid

N1 Info
04. ruj. 2025. 13:01
AFP

Španjolski premijer Pedro Sanchez neće putovati u Pariz u četvrtak na sastanak Koalicije voljnih, nakon što je njegov službeni zrakoplov bio prisiljen vratiti se u Madrid zbog tehničkog kvara, potvrdio je glasnogovornik vlade za Euractiv.

Umjesto toga, Sanchez će sudjelovati na daljinu, pridružujući se drugim čelnicima poput Giorgie Meloni iz Italije, koji su se također odlučili uključiti virtualno, dodao je glasnogovornik, javlja Euractiv.

Nakon svog prvog bilateralnog sastanka u Ujedinjenom Kraljevstvu sa svojim kolegom Keirom Starmerom u srijedu, očekivalo se da će Sanchez osobno prisustvovati sastanku kojim predsjedaju Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Pedro Sanchez

