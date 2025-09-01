"Koalicija voljnih" raspravlja o sigurnosnim jamstvima u Ukrajini nakon rata

Francuska će u četvrtak okupiti 30-ak zemalja na online sastanku o svojim najnovijim naporima da Ukrajini pruže sigurnosnu podršku nakon što se s Rusijom postigne mirovni sporazum, i kako bi osudile nespremnost Moskve na pregovore.
"Nakon europsko-američkog sastanka održanog u Washingtonu 18. kolovoza, šefovi država i vlada raspravljat će o radu na sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu provedenom posljednjih tjedana i razmotriti posljedice upornog odbijanja Rusije da sklopi mir", priopćio je ured predsjednika Emmanuela Macrona u ponedjeljak.
Članice tzv. "koalicije voljnih" koju su u veljači okupile Francuska i Velika Britanija mjesecima vode razgovore na raznim razinama kako bi definirale vojni doprinos Ukrajini s ciljem odvraćanja Rusije od ponovnog napada jednom kad se postigne konačno primirje.
Ti su napori zastali posljednjih mjeseci jer su vlade naznačile da bi bilo kakva europska vojna uloga u Ukrajini ili u njenoj okolici trebala američka sigurnosna jamstva kao zaštitnu mjeru, dok vlada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nije davala znakove da bi se na taj način i angažirala.
Na sastanku u četvrtak bit će razmotreni nedavno izneseni planovi vojnih zapovjednika, a također će se Trumpu naglasiti da od njegova susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u kolovozu nije postignut napredak u održavanju izravnih razgovora između Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekli su diplomati.
Zelenski bi trebao i otputovati u Pariz u četvrtak, iako će u ovoj fazi većina čelnika sudjelovati online. Još nije jasno hoće li prisustvovati i SAD, iako su diplomati rekli da će Washington barem biti naknadno obaviješten.
Koaliciju uglavnom čine zemlje EU-a, ali uključuje i Tursku, Kanadu i Australiju
Trump je, čini se, u kolovozu prvi put naznačio mogućnost određenom američkom vojnom sudjelovanju u poslijeratnoj Ukrajini, uključujući zračnu podršku, pojača li Europa također planiranje svojeg sudjelovanja.
Macron je u petak izjavio da će se doprinosi zemalja "koalicije voljnih“ spremnih za poslijeratnu Ukrajinu usredotočiti na jačanje vojske kako bi se vidjelo tko će i kako biti obučen, financiran i opremljen.
Također bi se razmotrilo stvaranje "snaga za osnaživanje mira" koje bi odredile koje zemlje bi što bile spremne poslati i u kojem kapacitetu, bilo kopnom, morem ili zrakom.
Te snage uključuju snage potpore, raspoređene u zemljama koje graniče s Ukrajinom.
