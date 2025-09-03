Sutra sastanak Koalicije voljnih: Jedna država spremna osigurati vojnike

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u srijedu navečer da su ukrajinski saveznici završili pripreme za vojna sigurnosna jamstva kako bi podržali Ukrajinu.
Govoreći u Elizejskoj palači tijekom prijema za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Macron je rekao da su temelji koje su vojni zapovjednici postavili od summita o Ukrajini u Bijeloj kući sredinom kolovoza utrli put brzoj akciji nakon što se postigne mirovni sporazum.
"Zahvaljujući doprinosima pripremljenim, dokumentiranim i potvrđenim danas poslijepodne na razini ministara obrane pod strogom tajnošću, sada možemo reći: ovaj posao je dovršen i spreman za političko odobrenje", rekao je Macron.
Sastanak Koalicije voljnih
U četvrtak će se u Parizu sastati savjetnici Koalicije voljnih, saveza od oko 30 zemalja koje podržavaju Kijev protiv ruske invazije.
France stands with Ukraine, and we are grateful to the entire French nation and personally to President @EmmanuelMacron for such strong support for our country and for France’s leadership in many initiatives and coalitions.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2025
During today’s meeting with President Macron, we… pic.twitter.com/aetr8HjfvK
Zelenski je pozdravio napredak, naglašavajući da jamstva predstavljaju stvarnu, opipljivu podršku Ukrajini, a ne simbolična obećanja. Dodao je da su i prethodne inicijative koalicije, u koje isprva nitko nije vjerovao, provedene i daju rezultate.
Sigurnosna jamstva uključivat će jačanje ukrajinske vojske, slanje kopnenih trupa radi osiguranja mira u Ukrajini i uključivanje SAD-a u sigurnosne obveze.
Rutte očekuje jasan dogovor
Ranije u srijedu, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je nakon sastanka s estonskim predsjednikom Alarom Karisom u Bruxellesu da očekuje "sutra ili prekosutra jasan dogovor o tome što kolektivno možemo isporučiti".
"To znači da se možemo još intenzivnije angažirati, također s američkom stranom", dodao je.
Između ostalog, razgovori u četvrtak trebali bi se usredotočiti na to kakva se sigurnosna jamstva mogu pružiti Ukrajini kako bi se spriječio eventualni novi ruski napad.
Estonija spremna osigurati vojnike za mirovne snage
Rutte je rekao da je skupina u procesu finaliziranja posljednjih detalja na razini vojnih zapovjednika, ministara obrane te šefova država i vlada.
Karis je ponovio da je Estonija spremna osigurati vojnike za moguće europske mirovne snage. "Nastavljamo sudjelovati u ovom planiranju", rekao je.
Nedavno su se unutar Europske unije vodile rasprave o tome u kojoj mjeri bi europske zemlje mogle sudjelovati u jamstvima vojne sigurnosti za Ukrajinu ako se postigne sporazum o prekidu vatre između Kijeva i Moskve.
Što je s vojnicima EU zemalja?
Raspravlja se i o tome trebaju li vojnici iz zemalja EU-a obučavati ukrajinske oružane snage na ukrajinskom tlu.
Njemački kancelar Friedrich Merz prošli je tjedan izjavio da ne postoje konkretni planovi za vojnu operaciju.
