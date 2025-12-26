Šef NATO-a: EU ne treba potpuno prestati ovisiti o SAD-u u obrani

"Apsolutno sam uvjeren da je SAD potpuno posvećen NATO-u. Nema sumnje. Porasla su i očekivanja. Uistinu, mi hoćemo trošiti više, Europa će preuzeti više odgovornosti", rekao je Rutte. Međutim, u konačnici se radi o tome da se to učini zajedno sa SAD-om, rekao je.