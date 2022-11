Šef SP-a u Kataru priznao: Poginule su stotine radnika, ne znam točan broj

Podijeli :

Izvor: AFP

Šef Svjetskog prvenstva u Kataru Hassan Al-Thawadi prvi je put potvrdio da su stotine radnika migranata umrle tijekom građevinskih radova povezanih s prvenstvom.

Radi se o, kako je rekao, 400 do 500 radnika, što je neusporedivo veći broj od onog koji su katarski dužnosnici ranije naveli.

Prvo priznanje da su zbog SP-a u Kataru umrle stotine radnika

U intervjuu s Piersom Morganom koji je u ponedjeljak emitiran na TalkTV-u Al-Thawadi je, upitan o broju smrtnih slučajeva radnika migranata kao rezultat rada vezanog za Svjetsko prvenstvo, rekao: “Procjena je oko 400, između 400 i 500. Nemam točan broj, to je nešto o čemu se raspravljalo. I jedna smrt je previše, jednostavno je tako.”

“Mislim da se svake godine zdravstveni i sigurnosni standardi na gradilištima poboljšavaju, barem na našim gradilištima, gradilištima Svjetskog prvenstva, onima za koje smo mi odgovorni. Sasvim sigurno”, rekao je.

Ranije u studenom vladin dužnosnik rekao je za CNN da su se dogodila tri smrtna slučaja povezana s radom na stadionima Svjetskog prvenstva i 37 smrtnih slučajeva koji nisu bili povezani s radom na samim gradilištima stadiona.

Te je brojke ponovio i glasnogovornik katarskog Vrhovnog odbora za isporuku i nasljeđe.

Guardian lani objavio brojku od 6500 poginulih radnika

The Guardian je, pak, prošle godine izvijestio da je 6500 radnika migranata iz Južne Azije umrlo u Kataru otkako je zemlji 2010. dodijeljeno Svjetsko nogometno prvenstvo te da je većina poginulih radnika bila uključena u opasan rad za niske plaće, često na ekstremnim vrućinama. No to izvješće nije povezalo svih 6500 smrtnih slučajeva s infrastrukturnim projektima Svjetskog prvenstva.

Prošle godine Al-Thawadi osporio je taj broj i rekao CNN-u da je Guardianov broj senzacionalistički naslov koji dovodi u zabludu te da izvješću nedostaje kontekst.

U međuvremenu, dužnosnik katarske vlade rekao je CNN-u prošlog mjeseca da se broj od 6500 smrti koji se pripisuje Svjetskom prvenstvu zapravo odnosi na sve smrtne slučajeve stranih radnika u zemlji u razdoblju od 10 godina. “To nije točno i zanemaruju se sve druge uzroke smrti uključujući bolest, starost i prometne nesreće. Također se ne prepoznaje da je samo 20% stranih radnika u Kataru zaposleno na gradilištima.”

Brojni problemi

Prema Amnesty Internationalu, radnici migranti čine 90% ukupne radne snage Katara.

Otkako je Kataru 2010. dodijeljeno Svjetsko nogometno prvenstvo, mnogi su se radnici migranti suočili s odgođenim ili neisplaćenim plaćama, prisilnim radom, dugim satnicama po visokim temperaturama te drugim problemima, piše Index.

