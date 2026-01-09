Silovit napad na Ukrajinu tek par sati nakon upozorenja Zelenskog. Korišten Orešnik?

Cijeli teritorij Ukrajine stavljen je u stanje pripravnosti preko noći s četvrtka na petak zbog ruskog raketnog napada, a u Kijevu su već prijavljena dva mrtva i šestoro ranjenih, izvijestile su vlasti. Napadi su započeli neposredno prije ponoći.
Dvoje je mrtvih u glavnom gradu, a šetero ranjenih, izvijestio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu. Načelnik regionalne vojne uprave Mikola Kalačnik izjavio je da 'neprijatelj pokreće masovni napad na Kijev eksplozivnim dronovima'.
Sumnja se da je ispaljena raketa Orešnik.
Zračne snage diljem zemlje izdale su 'upozorenje na raketni napad diljem Ukrajine', navodeći balističke rakete koje su lansirane iz zrakoplovne baze Kapustin Yar, oko 400 km istočno od granice.
Taj izvor precizirao je i da su se takve rakete kretale prema glavnom gradu. Ruski dronovi napali su rano u petak ciljeve u Kijevu izazvavši požare u nekoliko okruga, rekli su dužnosnici. Upozorenje na zračni napad ostalo je na snazi gotovo dva sata nakon što su se dogodili prvi napadi dronovima.
Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko napisao je na Telegramu da su napadi dronovima izazvali požare u nekoliko gradskih četvrti, uključujući stambenu zgradu i trgovački centar na istočnoj obali rijeke Dnjepar.
Guverner oblasti Lavova Maksim Kozitski izvijestio je i da je grad Lavov također pogođen raketom tijekom noći, ali nije prijavio nikakve žrtve. Prema riječima gradonačelnika Lavova Andrije Sadovskog pogođena je neodređena 'kritična infrastruktura'.
Ukrajina je izložena noćnim ruskim zračnim napadima različitog intenziteta. U tim je napadima samo u gradu Krivoj Rog (središnja Ukrajina) u četvrtak ubijena je 77-godišnja žena i ozlijeđeno 24 drugih, uključujući šestero djece, izvijestio je rano u petak gradonačelnik Oleksandr Vilkull.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u četvrtak navečer na rizik od neposrednog 'masovnog ruskog napada', nakon što je Moskva odbacila europski plan za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini nakon mogućeg završetka rata.
