Silovit napad na Ukrajinu tek par sati nakon upozorenja Zelenskog. Korišten Orešnik?

Taj izvor precizirao je i da su se takve rakete kretale prema glavnom gradu. Ruski dronovi napali su rano u petak ciljeve u Kijevu izazvavši požare u nekoliko okruga, rekli su dužnosnici. Upozorenje na zračni napad ostalo je na snazi ​​gotovo dva sata nakon što su se dogodili prvi napadi dronovima.