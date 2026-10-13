Slavna glumica uhićena nakon drame u avionu: Dvije stjuardese ozlijeđene, jedna završila u bolnici

Privedena je u zračnoj luci John F. Kennedy u New Yorku i prevezena u bolnicu na liječnički pregled, navodi se u policijskom priopćenju. Dvije članice kabinskog osoblja prijavile su ozljede, a jedna od njih prevezena je u bolnicu, stoji u priopćenju.

Predstavnik 54-godišnje Blair izjavio je da je ona tijekom leta doživjela zdravstvenu krizu.