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"doživjela zdravstvenu krizu"

Slavna glumica uhićena nakon drame u avionu: Dvije stjuardese ozlijeđene, jedna završila u bolnici

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Hina
|
13. lis. 2026. 06:51
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reuters
REUTERS/STRINGR.COM

Glumica Selma Blair uhićena je nakon što je kabinsko osoblje prijavilo "putnicu koja je fizički zlostavljala osoblje" na letu kompanije Delta Air Lines iz Los Angelesa za New York, objavila je u ponedjeljak policija New Yorka i New Jerseyja.

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Policija je identificirala Blair, poznatu po ulogama u filmovima "Okrutne namjere" (Cruel Intentions) i "Hellboy", kao osumnjičenicu za incident koji se dogodio u nedjelju navečer. 

Privedena je u zračnoj luci John F. Kennedy u New Yorku i prevezena u bolnicu na liječnički pregled, navodi se u policijskom priopćenju. Dvije članice kabinskog osoblja prijavile su ozljede, a jedna od njih prevezena je u bolnicu, stoji u priopćenju.
Predstavnik 54-godišnje Blair izjavio je da je ona tijekom leta doživjela zdravstvenu krizu.

"Selma je doživjela zdravstvenu krizu koja je dovela do navedenog ponašanja", rekao je njezin predstavnik. "Nakon slijetanja odmah joj je pružena liječnička pomoć i trenutačno je stabilno."

Blair je javno govorila o svojoj borbi s multiplom sklerozom. Dijagnoza tog autoimunog poremećaja postavljena joj je 2018..

Teme
glumica incident u avionu policijsko privođenje selma blair

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