Trump uveo nove sankcije Kubi

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u petak izvršnu uredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv kubanske vlade, rekla su dva dužnosnika Bijele kuće za Reuters, čime američki predsjednik želi izvršiti veći pritisak na Havanu nakon što je oteo venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.
Oglas
Nove sankcije usmjerene su na osobe, subjekte i suradnike koji podržavaju sigurnosni aparat kubanske vlade ili su "suučesnici u korupciji ili ozbiljnim kršenjima ljudskih prava", rekli su dužnosnici.
Nije odmah bilo jasno koje su osobe ili subjekti pogođeni sankcijama prema uredbi o kojoj je prvi izvijestio Reuters.
Uredbom se odobravaju sekundarne sankcije za olakšavanje i provođenje transakcija s onima na koje se uredba odnosi, rekli su dužnosnici. Nove sankcije su najnoviji udarac Trumpove administracije protiv Kube. Američki predsjednik je više puta izjavio da je ta zemlja pred kolapsom.
Američke snage napadale su brodove kod Venezuele i upale u Caracas kako bi otele predsjednika Nicolasa Madura, a zajedno s Izraelom pokrenule su rat protiv Irana 28. veljače.
Trump je poručio da je "Kuba sljedeća". Nije precizirao što planira učiniti s tom otočnom državom. Sukob s Iranom doveo je do naglog porasta cijena benzina što je naštetilo Trumpovoj popularnosti.
Dužnosnici su rekli da Trumpova uredba sadrži implicitno upozorenje Kubi, navodeći da se vlada "povezala s Iranom i militantnim skupinama poput Hezbolaha".
"Kuba pruža povoljno okruženje za neprijateljske strane obavještajne, vojne i terorističke operacije manje od 160 kilometara od američke domovine", rekao je jedan dužnosnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas