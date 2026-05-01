"vrši pritisak na Havanu"

Trump uveo nove sankcije Kubi

Hina
01. svi. 2026. 19:00
Cubans hold a national flag during the 67th anniversary of the Caravan of Freedom to commemorate Fidel Castro’s historic entry into the city which marked the start of the Cuban Revolution, in Havana on January 8, 2026. (Photo by )
ADALBERTO ROQUE / AFP

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u petak izvršnu uredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv kubanske vlade, rekla su dva dužnosnika Bijele kuće za Reuters, čime američki predsjednik želi izvršiti veći pritisak na Havanu nakon što je oteo venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Nove sankcije usmjerene su na osobe, subjekte i suradnike koji podržavaju sigurnosni aparat kubanske vlade ili su "suučesnici u korupciji ili ozbiljnim kršenjima ljudskih prava", rekli su dužnosnici.

Nije odmah bilo jasno koje su osobe ili subjekti pogođeni sankcijama prema uredbi o kojoj je prvi izvijestio Reuters.

Uredbom se odobravaju sekundarne sankcije za olakšavanje i provođenje transakcija s onima na koje se uredba odnosi, rekli su dužnosnici. Nove sankcije su najnoviji udarac Trumpove administracije protiv Kube. Američki predsjednik je više puta izjavio da je ta zemlja pred kolapsom.

Američke snage napadale su brodove kod Venezuele i upale u Caracas kako bi otele predsjednika Nicolasa Madura, a zajedno s Izraelom pokrenule su rat protiv Irana 28. veljače.

Trump je poručio da je "Kuba sljedeća". Nije precizirao što planira učiniti s tom otočnom državom. Sukob s Iranom doveo je do naglog porasta cijena benzina što je naštetilo Trumpovoj popularnosti.

Dužnosnici su rekli da Trumpova uredba sadrži implicitno upozorenje Kubi, navodeći da se vlada "povezala s Iranom i militantnim skupinama poput Hezbolaha".

"Kuba pruža povoljno okruženje za neprijateljske strane obavještajne, vojne i terorističke operacije manje od 160 kilometara od američke domovine", rekao je jedan dužnosnik.

Teme
američko-kubanski odnosi iran i hezbolah ljudska prava sankcije kubi trumpova administracija

NAJČITANIJE

Sport

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ