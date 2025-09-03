Oglas

Mikrofon slučajno uhvatio

VIDEO / Slučajno snimljen razgovor Putina i Xija: Kako doživjeti 150 godina?

author
N1 Info
|
03. ruj. 2025. 16:51
Putin i XI
Vladimir Smirnov / REUTERS

Kineski čelnik Xi Jinping, ruski vladar Vladimir Putin i sjevernokorejski diktator Kim Jong-un razgovarali su o mogućnosti doživjeti 150 godina dok su se vozili na vojnu paradu u Pekingu.

Oglas

Bloomberg je zabilježio da je razgovor emitiran uživo unatoč strogom kineskom nadzoru informacija i poruka koje šalje u inozemstvo. Snimljeni zvuk obuhvatio je manje od minute rasprave o dugovječnosti, piše Bloomberg, a prenosi pravda.com.

Tijekom razmjene, Xi Jinping je na mandarinskom rekao: "ovih dana" i "70 godina".

Tumač je potom prenio njegove riječi i na ruskom dodao: "Nekada su ljudi rijetko doživljavali 70, a danas si sa 70 još dijete."

Putin je odgovorio da bi "s napretkom biotehnologije ljudski organi mogli biti neprestano transplantirani, što bi omogućilo dulji život pa čak i potencijalno postizanje besmrtnosti".

Xi je zatim rekao Putinu da "prema prognozama, u ovom stoljeću postoji mogućnost doživjeti 150 godina".

Bloomberg napominje da su dob i zdravlje osjetljive teme za svu trojicu vođa, od kojih nitko nije imenovao jasnog nasljednika. Xi, 72, ukinuo je ograničenje predsjedničkih mandata i mogao bi se kandidirati za četvrti mandat 2027. Putin, također 72, promijenio je ruske zakone kako bi produljio svoju vladavinu. Kim Jong-un, 41, u Peking je doveo svoju kćer, potaknuvši nagađanja da je priprema za nasljednicu.

Teme
Kim jong um peking putin xi jinping

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ