VIDEO / Slučajno snimljen razgovor Putina i Xija: Kako doživjeti 150 godina?

Kineski čelnik Xi Jinping, ruski vladar Vladimir Putin i sjevernokorejski diktator Kim Jong-un razgovarali su o mogućnosti doživjeti 150 godina dok su se vozili na vojnu paradu u Pekingu.
Bloomberg je zabilježio da je razgovor emitiran uživo unatoč strogom kineskom nadzoru informacija i poruka koje šalje u inozemstvo. Snimljeni zvuk obuhvatio je manje od minute rasprave o dugovječnosti, piše Bloomberg, a prenosi pravda.com.
Tijekom razmjene, Xi Jinping je na mandarinskom rekao: "ovih dana" i "70 godina".
Tumač je potom prenio njegove riječi i na ruskom dodao: "Nekada su ljudi rijetko doživljavali 70, a danas si sa 70 još dijete."
Putin je odgovorio da bi "s napretkom biotehnologije ljudski organi mogli biti neprestano transplantirani, što bi omogućilo dulji život pa čak i potencijalno postizanje besmrtnosti".
Yesterday, Xi tells Putin and Kim, “At 70 you’re still a child… this century people may live to 150.”— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) September 3, 2025
Putin: “With biotechnology, organs can be transplanted, people live younger and younger, even achieve immortality.” Hot mic before military parade in Beijing. 1/ pic.twitter.com/Ow5ExFNUm3
Xi je zatim rekao Putinu da "prema prognozama, u ovom stoljeću postoji mogućnost doživjeti 150 godina".
Bloomberg napominje da su dob i zdravlje osjetljive teme za svu trojicu vođa, od kojih nitko nije imenovao jasnog nasljednika. Xi, 72, ukinuo je ograničenje predsjedničkih mandata i mogao bi se kandidirati za četvrti mandat 2027. Putin, također 72, promijenio je ruske zakone kako bi produljio svoju vladavinu. Kim Jong-un, 41, u Peking je doveo svoju kćer, potaknuvši nagađanja da je priprema za nasljednicu.
