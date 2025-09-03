VIDEO / Slučajno snimljen razgovor Putina i Xija: Kako doživjeti 150 godina?

Bloomberg napominje da su dob i zdravlje osjetljive teme za svu trojicu vođa, od kojih nitko nije imenovao jasnog nasljednika. Xi, 72, ukinuo je ograničenje predsjedničkih mandata i mogao bi se kandidirati za četvrti mandat 2027. Putin, također 72, promijenio je ruske zakone kako bi produljio svoju vladavinu. Kim Jong-un, 41, u Peking je doveo svoju kćer, potaknuvši nagađanja da je priprema za nasljednicu.