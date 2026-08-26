Fedorov smatra da bi razvoj dronova kojima upravlja umjetna inteligencija, jeftinih presretačkih projektila i balističkih projektila mogao preokrenuti tijek rata u korist Ukrajine. Ukrajinski proizvođači već rade na tim tehnologijama, no prema njegovim riječima, problem je u tome što Ukrajina nema jedinstvenu strategiju koja bi omogućila njihovo što učinkovitije korištenje nakon što budu uvedene u uporabu.