Važna promjena za sve koji kupuju na rate: "Jedna stvar će izazvati mnogo problema i kupcima i trgovcima"

"Naši kupci se često odlučuju za kupnju na rate, na 24 ili 36 rata, čime im olakšavamo kupnju. Za kupnju na rate se odlučuju sve vrste kupaca, i oni koji si možda to ne mogu priuštiti u ovom trenu, ali i onima kojima jednostavno odgovara da to kupuju kroz više mjeseci", rekao je Ivan Gogala, voditelj odjela u trgovini namještajem za RTL Danas.