Rumunjski parlament izglasao je u utorak nepovjerenje vladi premijera desnog centra Iliea Bolojana, čime je njegova vlada pala manje od godinu dana nakon dolaska na vlast.
"Ovaj prijedlog nepovjerenja je lažan, ciničan i umjetan", rekao je Bolojan tijekom napete rasprave prije glasanja.
"Svaka zemlja suočena s brojnim krizama nastojala bi stabilizirati vladu, a ne je rušiti."
Ključnu ulogu u izglasavanju nepovjerenja imala je Socijaldemokratska stranka (PSD). Nezadovoljni strogim mjerama štednje, socijalisti su prošlog mjeseca napustili vladajuću koaliciju i najavili suradnju s krajnje desnim Savezom za ujedinjenje Rumunja (AUR) kako bi srušili premijera.
Taj potez iznenadio je i europske socijaldemokrate, budući da PSD pripada istoj političkoj obitelji u Europskom parlamentu koja je ranije kritizirala slične saveze s krajnjom desnicom, javlja Politico.
Krajnja desnica raste
Bolojan i njegova Nacionalno-liberalna stranka bili su na vlasti od 2025., nakon ostavke prethodnog premijera Marcela Ciolacua. Njegov pad dolazi nakon predsjedničkih izbora na kojima je aktualni predsjednik Nicușor Dan pobijedio lidera AUR-a Georgea Simiona.
Simion se smatra glavnim političkim strategom iza rušenja vlade, a njegova stranka bilježi rast potpore. Politička nestabilnost u Rumunjskoj mogla bi dodatno pogoršati ionako krhku ekonomsku situaciju u zemlji, koja mora do kolovoza provesti ključne reforme kako bi dobila oko 11 milijardi eura iz fondova EU-a.
Tijekom rasprave Simion je pozvao na prijevremene izbore: "Preuzimamo odgovornost za budućnost ove zemlje i vraćamo nadu građanima."
Traži se nova većina
Ipak, prijevremeni izbori prije isteka mandata 2028. smatraju se malo vjerojatnima. Očekuje se da će predsjednik Dan započeti konzultacije s političkim strankama o formiranju nove vlade. Kao moguće opcije spominju se nova koalicija liberala i socijalista ili manjinska vlada pod vodstvom Bolojana.
Bolojan je sedmi rumunjski premijer koji je srušen izglasavanjem nepovjerenja od pada komunizma 1989. godine.
Predsjednik Dan pokušao je umiriti javnost i partnere u EU: "Rumunjska će nastaviti svoj zapadni smjer bez obzira na razvoj situacije. Može biti kratkoročne neizvjesnosti, ali to ne bi trebalo izazvati zabrinutost."
