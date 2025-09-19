Novi incident na istočnoj granici NATO-a: Ruski MiG-ovi upali u Estoniju!

Zračni prostor članice NATO-a Estonije narušila su u petak tri ruska vojna zrakoplova, priopćila je vlada te zemlje, u sve napetijem ozračju na istočnom krilu saveza.
Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO-ovi zrakoplovi. Zapadni su dužnosnici tad ocijenili da Rusija time testira spremnost i odlučnost saveza.
Tallinn je u petak priopćio da su tri borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i tamo ostala ukupno 12 minuta.
"Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski zračni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali današnje kršenje, tijekom kojeg su tri borbena zrakoplova ušla u naš zračni prostor, neviđeno je drsko", rekao je ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna.
"Na sve jače testiranje granica i agresivnost Rusije mora se odgovoriti brzim jačanjem političkog i ekonomskog pritiska", dodao je.
Estonske vlasti rekle su da su uložile prosvjed najvišem ruskom diplomatu u zemlji.
