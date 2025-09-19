Novi incident na istočnoj granici NATO-a: Ruski MiG-ovi upali u Estoniju!

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO-ovi zrakoplovi. Zapadni su dužnosnici tad ocijenili da Rusija time testira spremnost i odlučnost saveza.