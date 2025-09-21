U Bloombergovom članku izvori navode kako Putin procjenjuje da je malo vjerojatno da će američki predsjednik Donald Trump “učiniti mnogo” kako bi ojačao ukrajinsku obranu. Također i da su američko-ruski razgovori na Aljasci 15. kolovoza uvjerili Putina da Trump nema interesa intervenirati u ratu u Ukrajini. Putin će pritom nastaviti razgovore s Trumpom, ali će nastaviti raditi po svom.