Institut za proučavanje rata

ISW: Putin ostaje predan porazu Ukrajine. Namjerno testira granice NATO-ovih sposobnosti zračnim upadima

N1 Info
21. ruj. 2025. 14:30
Russian President Vladimir Putin
Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS

Izjave insajdera iz Kremlja i dalje ukazuju na to da Vladimir Putin ostaje predan strategiji da će ruske snage moći pobijediti u ratu iscrpljivanja protiv Ukrajine i Zapada te da Zapad do sada nije uspio uvjeriti Putina da preispita svoju strategiju.

Institut za proučavanje rata (ISW) pritom se poziva na članak objavljen jučer u Bloombergu, koji je opširno obrazložio tezu da “Kremlj drži kako je vojna eskalacija najbolji način da Rusija prisili Ukrajinu na mirovne pregovore pod Putinovim uvjetima”. No drže kako iza objave članka u Bloombergu stoji – sam Putin.

“Putin je možda dopustio kremaljskim izvorima da podijele njegovu logiku s Bloombergom i vjerojatno nastoji iskoristiti članak kako bi iskoristio trenje između europskih i američkih dužnosnika, utjecao na širu naraciju da je ruska pobjeda u Ukrajini neizbježna i stvorio strah u ukrajinskom društvu uoči zime”, obrazlaže ISW.

U Bloombergovom članku izvori navode kako Putin procjenjuje da je malo vjerojatno da će američki predsjednik Donald Trump “učiniti mnogo” kako bi ojačao ukrajinsku obranu. Također i da su američko-ruski razgovori na Aljasci 15. kolovoza uvjerili Putina da Trump nema interesa intervenirati u ratu u Ukrajini. Putin će pritom nastaviti razgovore s Trumpom, ali će nastaviti raditi po svom.

"Putinova dugogodišnja teorija pobjede pretpostavlja da Rusija može vojno poraziti Ukrajinu neograničenim održavanjem inicijative na cijelom ratištu i nadživljavanjem zapadne vojne podrške Ukrajini. Izjave izvora ukazuju na to da nedavni američki napori posredovanja u mirnom rješenju rata u Ukrajini nisu utjecali na Putinovu računicu te da on ostaje predan vojnom porazu Ukrajine”, procjenjuje ISW.

Institut se u novoj analizi bavi i sve učestalijim incidentima u pograničnim državama – upadu ruskih borbenih aviona u zračni prostor Estonije i dronovima u Poljskoj.

“ISW i dalje procjenjuje da Rusija namjerno testira granice NATO-ovih sposobnosti raznim zračnim upadima u nastojanju da prikupi podatke o mjerama odgovora saveza i političkoj volji koju Rusija potom može primijeniti na potencijalne sukobe protiv NATO-a”, zaključuje se, prenosi Novi list.

