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Španjolska traži pomoć EU-a u obradi migranata u Ceuti

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Hina
|
28. kol. 2026. 21:48
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Migrants hold Spanish flags and signs calling for asylum. REUTERS/Maria Alejandra Cardona
REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Španjolska je zatražila pomoć od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) u obradi migranata u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon što su deseci tisuća ljudi pohrlili preko granice iz Maroka.

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Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska poslao je zahtjev Beate Gminder, glavnoj direktorici Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, za pomoć Frontexa, agencije Europske unije, u provjeri migranata koji se ilegalno nalaze u enklavi.

Vlasti kažu da je u Ceuti ostalo između 5000 i 8000 ljudi nakon što je 30. srpnja najmanje 72.000 ljudi prešlo iz Maroka u navali u kojoj su poginula 82 migranta na španjolskoj strani granice, dok je Maroko potvrdio još 14 smrtnih slučajeva.

Španjolska je također zatražila još deset službenika Frontexa za pomoć u provjeri migranata.

Marlaskin zahtjev dolazi usred rastućih napetosti u Ceuti nakon niza prosvjeda stanovnika koji zahtijevaju odlazak migranata.

Šatori koje koriste migranti na plaži Trampolin, gdje mnogi od njih kampiraju, napadnuti su i zapaljeni.

U četvrtak je uhićeno 12 migranata nakon kamenovanja vojnog vozila, pri čemu su ozlijeđeni jedan vojnik i četiri migranta. Iz Ceute je protjerano 11 osoba, izvijestio je u petak list El Pais, pozivajući se na izvore s glavnog gradskog suda.

Teme
ceuta el pais migranti španjolska

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