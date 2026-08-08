Socijalisti vs. konzervativci
Španjolska uzvratila na talijanske mjere granične kontrole, nastavlja se spor EU članica
Španjolska je uvela granične kontrole za sav zračni i pomorski promet iz Italije dok se produbljuje spor između dviju članica Europske unije oko pitanja migracija.
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Mjere, koje počinju u ponoć prema lokalnom vremenu i trajat će mjesec dana, uvedene su tjedan dana nakon što je Italija uvela slična ograničenja nakon priljeva oko 78 tisuća migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu.
Španjolski dužnosnici rekli su da se dokumenti 5 do 10 posto putnika provjeravaju prije nego što im se dopusti izlazak iz zrakoplova. Italija je također priopćila da su njezine granične kontrole nasumične.
Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i talijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zalaže za stroža pravila Europske unije o migracijama.
Italija nema kopnenu granicu sa Španjolskom. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji schengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
Madrid je odbacio takvo obrazloženje, ocijenivši ga "neutemeljenim argumentima" koji nemaju činjeničnu osnovu jer migranti koji su ušli u Ceutu nisu mogli ući u schengenski prostor.
Španjolska je u petak zatražila od Italije da do nedjelje ukine kontrole. Rim je poručio da će one ostati na snazi najranije do 15. kolovoza, kada, kako je navedeno, Španjolska "očekuje novi migrantski val" u Ceuti.
Italija je priopćila da su španjolski i ostali državljani EU-a izuzeti od dodatnih kontrola pri dolasku u Italiju te da se dodatne provjere odnose samo na državljane zemalja izvan EU-a.
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