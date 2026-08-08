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sin bivšeg predsjednika SAD-a

Hunter Biden otkrio da se rak njegovog oca proširio na kosti i uzrokuje jake bolove

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Hina
|
08. kol. 2026. 22:18
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Joe Biden
ROBERTO SCHMIDT / AFP

Rak prostate bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena proširio se na kosti i uzrokuje jake bolove, rekao je njegov sin Hunter Biden u razgovoru za BBC.

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"Rak se proširio, metastazirao je na njegove kosti i dalje", rekao je Hunter Biden za BBC-jevu emisiju 'Newsnight', prema snimci objavljenoj na internetu u petak. "Vrlo je bolan i u mnogim je pogledima vrlo iscrpljujući", dodao je.

Glasnogovornik 83-godišnjeg demokrata u subotu nije želio komentirati intervju Huntera Bidena.

Joe Biden u svibnju je 2025., manje od četiri mjeseca nakon što je napustio Bijelu kuću, objavio da mu je dijagnosticiran "agresivan oblik" raka prostate te tada rekao da se rak proširio na kosti.

Bidenov glasnogovornik rekao je u listopadu da se Biden podvrgava zračenju i hormonskoj terapiji.

Biden je u trenutku izbora 2020. bio najstarija osoba izabrana za predsjednika SAD-a. Njegovo fizičko zdravlje i mentalne sposobnosti bili su predmet pozornosti tijekom njegova predsjedničkog mandata od 2021. do 2025. godine.

Biden je u lipnju u Chicagu sudjelovao na svečanom otvorenju predsjedničke knjižnice Baracka Obame. Biden je od 2009. do 2017. bio Obamin potpredsjednik. Bidenovi predsjednički memoari trebali bi biti objavljeni 17. studenoga.

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joe biden hunter biden liječenje metastaze rak prostate zdravlje predsjednika

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