Španjolski željezničari prekinuli trodnevni štrajk nakon dogovora s vladom

Španjolski željezničari su prekinuli trodnevni štrajk, na dan kad je i započet, nakon što su vlasti pristale povećati ulaganja u infrastrukturu i osoblje zbog nesreća vlakova.
Sindikati željezničara izašli su na ulice u nekoliko španjolskih gradova nakon što su u siječnju u nesrećama u pokrajinama Andaluziji i Kataloniji poginula dvojica strojovođa i nekoliko desetaka putnika.
Veća nesreća dogodila se na vlaku iz Malage u Madrid kojemu su se odvojila zadnja tri vagona te prešla na suprotnu prugu, nakon čega je na njih naletio vlak iz suprotnog smjera pri brzini od 210 kilometara na sat. Pritom je poginulo 46 ljudi.
Sindikati željeznica stoga su pozvali na veća ulaganja u infrastrukturu željeznica, snažnije kontrole i nova zapošljavanja. Pritom su upozorili da se promet putnika više nego udvostručio u posljednjih deset godina, no da to nije popraćeno novim investicijama.
Španjolska ima najveću željezničku mrežu u Europi, drugu najveću na svijetu nakon Kine.
Sindikat SEMAF priopćio je kako je vlada pristala na sve zahtjeve te da je postignut dogovor o jačanju svakodnevne sigurnosti, uključujući ulaganja u infrastrukturu, pokretanje radnih skupina i novih sigurnosnih procedura.
Ministarstvo prometa, željeznička tvrtka Adif i državna tvrtka Renfe pristali su uvesti mjere koje će značajno ojačati sigurnosne mjere, kao i uspostaviti jasne odgovornosti te pojačati osoblje.
Sindikati CCOO i UGT, najveći u zemlji, svojim su članovima također rekli da je štrajk zaustavljen, a CCOO je dodao da će pratiti provodi li vlada ono što je najavila.
Manji sindikati poput CGT-a i Sindicato Ferroviario najavili su da nastavljaju sa štrajkom do srijede jer nisu bili dio pregovora i tek moraju biti obaviješteni o detaljima dogovora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
