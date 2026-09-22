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Manisa

Srednjoškolac pucao po kolegama u Turskoj, najmanje osam ozlijeđenih

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Hina
|
22. ruj. 2026. 10:31
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Turkish riot police stand outside the Esenler Erokspor Stadium ahead of the Trendyol League football match between Amedspor and Esenler Erokspor in the Esenler district of Istanbul
Yasin AKGUL / AFP

Najmanje osmero učenika ranjeno je u pucnjavi u utorak u srednjoj školi u zapadnoj turskoj pokrajini Manisi, prenosi televizijska postaja NTV.

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Učenik je napao svoje kolege ispred srednje škole, a dvoje ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Napadač je uhvaćen, objavio je ured lokalnog guvernera.

„Zaprimljena je dojava o pucnjavi u blizini strukovne i tehničke srednje škole Inci Uzmez u našem okrugu Turgutlu u 7:59 sati”, napisao je ured na platformi X.

Fotografije i videozapisi s interneta pokazuju kako muška osoba s puškom hoda ulicom u blizini škole. Potom se vidi kako trči natrag istim putem, prenosi Reuters.

Dvije smrtonosne pucnjave u školama u travnju izazvale su ogorčenje u Turskoj te potaknule dužnosnike na uvođenje novih sigurnosnih mjera za školsku godinu 2026./2027.

Prije tih događanja u Turskoj nije bilo sličnih napada, piše Reuters. Potpredsjednik Cevdet Yilmaz najavio je da ministri unutarnjih poslova i obrazovanja, Mustafa Ciftci i Yusuf Tekin, putuju u Manisu radi provođenja nadzora.

Teme
ozlijeđeni učenici pucnjava u školi sigurnosne mjere turska školsko nasilje

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