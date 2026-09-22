Hajdaš Dončić: Iz obitelji treba odstraniti nasilnika, a ne ženu

"Moja poruka je jasna, iz obitelji treba odstraniti nasilnika, a ne ženu. To je ta ključna razlika, funkcionira li sustav u Hrvatskoj ili ne funkcionira. Ove svijeće i cvijeće danas je naše sjećanje prema svakoj ubijenoj ženi u Hrvatskoj, ali i poziv da zajedno mijenjamo sustav. To je bitno", rekao je Siniša Hajdaš Dončić.