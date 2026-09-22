POTVRĐENO ZA N1
Nakon akcije USKOK-a nema sjednice HNS-a: "Nije bila ni sazvana"
Sastanak Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza neće biti održan dan nakon što je USKOK ušao u HNS i zatražio dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, potvrđeno je iz Saveza za N1.
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"Nema sastanka Izvršnog odbora. Niti je bio predviđen ni sazvan pa tako nema ni press konferencije, a ni izjava vezanih na tu temu", poručeno je iz HNS-a.
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Podsjetimo, USKOK je izuzeo dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, a prema pisanju nekih medija predmet istrage je ugovor s novim dobavljačem opreme hrvatske reprezentacije odnosno istražuje se je li raspodjela novca i provizija bila u skladu sa zakonom.
Sve to događa se u trenucima kad se hrvatska reprezentacija u Rijeci priprema za utakmice Lige nacija, prvi put pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića.
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