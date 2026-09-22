Oglas

POTVRĐENO ZA N1

Nakon akcije USKOK-a nema sjednice HNS-a: "Nije bila ni sazvana"

author
Antonio Baković
|
22. ruj. 2026. 10:35
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
21.9.2026. - Hrvatski nogometni savez, Zagreb, Hrvatska - Zgrada Hrvatskog nogometnog saveza. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
PIXSELL / Josip Mikacic/PIXSELL

Sastanak Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza neće biti održan dan nakon što je USKOK ušao u HNS i zatražio dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, potvrđeno je iz Saveza za N1.

Oglas

"Nema sastanka Izvršnog odbora. Niti je bio predviđen ni sazvan pa tako nema ni press konferencije, a ni izjava vezanih na tu temu", poručeno je iz HNS-a.

PROČITAJTE JOŠ

Podsjetimo, USKOK je izuzeo dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, a prema pisanju nekih medija predmet istrage je ugovor s novim dobavljačem opreme hrvatske reprezentacije odnosno istražuje se je li raspodjela novca i provizija bila u skladu sa zakonom.

Sve to događa se u trenucima kad se hrvatska reprezentacija u Rijeci priprema za utakmice Lige nacija, prvi put pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hrvatska nogometna reprezentacija hrvatski nogometni savez slaven bilić uskok vatreni vijesti iz hrvatske

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ