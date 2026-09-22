rade punom parom
Koliko zarađuju konobari na Oktoberfestu? Za 16 do 18 dana rada i više od 5.000 eura
Oktoberfest 2026. u Münchenu je počeo, a dok se milijuni posjetitelja zabavljaju uz pivo, perece i pečenu piletinu, brojni radnici na Theresienwieseu rade punom parom.
Među najpoznatijim, ali i najzahtjevnijim poslovima na najvećem narodnom festivalu na svijetu svakako je posao konobarice ili konobara u pivskim šatorima. Pune krigle, poslužuju hranu i satima hodaju između stolova, a za taj posao mogu zaraditi znatan iznos.
Koliko zarađuje konobar na Oktoberfestu?
Grad München na službenoj stranici Oktoberfesta navodi da se zarada ne može jednostavno odrediti jednom satnicom. Sve ovisi o konkretnom poslu, mjestu na kojem osoba radi i načinu obračuna.
Kod konobara u pivskim šatorima zarada se ne obračunava klasičnom satnicom. Oni sudjeluju u prometu, a napojnice čine vrlo važan dio ukupne zarade, prenosi Fenix Magazin.
Prema podacima Grada Münchena, prosječna zarada konobara u pivskom šatoru iznosi više od 5.000 eura za cijelo trajanje Oktoberfesta, odnosno za otprilike 16 do 18 dana rada.
Napojnica može dodatno značajno povećati taj iznos. Prema navodima grada, konobari tijekom pojedinih dana mogu dobiti nekoliko stotina eura napojnica.
Nisu svi konobari jednako plaćeni
Zarada ipak uvelike ovisi o tome gdje konobar radi i što prodaje.
Veće mogućnosti zarade imaju oni koji rade na mjestima gdje se osim piva poslužuju i druga pića ili hrana. S druge strane, rad u pivskim vrtovima može biti manje isplativ.
Razlog je jednostavan – ako pada kiša, gosti puno manje vremena provode na otvorenom, pa se smanjuje i broj narudžbi, a time i zarada konobara.
Neki zarade između 5.000 i 16.000 eura
O zaradi konobara na Oktoberfestu posljednjih se godina često govorilo i u njemačkim medijima.
Jedan je konobar za Focus ranije rekao da se nakon otprilike dva tjedna rada kući može otići s iznosom u četveroznamenkastom ili čak peteroznamenkastom rasponu.
Jedna njegova kolegica navela je raspon od 5.000 do 16.000 eura, ovisno o uvjetima rada i zaradi tijekom festivala.
To znači da mnogi konobari nakon Oktoberfesta mogu imati najmanje oko 5.000 eura, ali zarada nije zajamčena i može značajno varirati.
Postoji i druga strana zarade
Velika zarada ima i svoju cijenu. U nekim slučajevima konobari moraju sami unaprijed kupiti proizvode koje prodaju gostima.
Njihova zarada tada proizlazi iz razlike između nabavne i prodajne cijene. To istodobno znači da mogu nastati i izravni gubici.
Ako se, primjerice, krigla piva ili tanjur hrane razbije ili prolije, radnik može snositi financijski trošak. Zato je za ovaj posao potrebno iskustvo i velika spretnost.
Konobari nose i do 30 kilograma
Posao na Oktoberfestu nije za svakoga. Radni dani su dugi, šatori su veliki, a pune krigle iznimno teške.
Grad München navodi da ukupna težina punih krigli koje konobar nosi tijekom jedne ture može doseći do 30 kilograma.
Osim toga, konobar tijekom uobičajenog radnog dana može prijeći čak 20 kilometara.
Zbog toga se od radnika traže izdržljivost, brzina, ljubaznost i sposobnost rada s velikim brojem ljudi.
Grad München opisuje idealnog radnika na Oktoberfestu kao osobu koja voli kontakt s ljudima, ostaje vedra i ljubazna čak i pod pritiskom te ima – ili želi izgraditi – snažne ruke i noge.
Velika zarada, ali i težak posao
Posao konobara na Oktoberfestu može donijeti nekoliko tisuća eura u samo nešto više od dva tjedna. No iza te zarade stoje dugi radni dani, kilometri hodanja, teško posuđe i pune pivske krigle.
Zato visoka zarada na Oktoberfestu dolazi uz vrlo zahtjevan fizički rad.
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