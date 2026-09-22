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nakon femicida u Slatini

Jandroković: Odgovornost je institucija i društva da žene budu stvarno zaštićene

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Hina
|
22. ruj. 2026. 10:54
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Zajednicka sjednica Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Gordan Jandrokovic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković naglasio je u utorak, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da je odgovornost institucija i društva učiniti sve da žene budu stvarno i maksimalno zaštićene te da žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu.

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"Žene u našem društvu temelj su i srce naših obitelji i upravo zato toliko rastužuje saznanje da nasilje nad ženama i dalje vrlo često dolazi iz njihovih obitelji. Tragični događaj iz Slatine uistinu je mučna opomena o krajnostima kojima su pojedinci spremni pribjeći", kazao je Gordan Jandroković na početku sjednice.

Naglasio je kako svaki oblik nasilja nad ženama uvijek i svugdje zaslužuje najžešću osudu te dodao da je nužno na vrijeme prepoznati njegove prve znakove i uvijek se voditi mišlju da se mora spriječiti prije nego bude prekasno. 

Ukoliko se nasilje ipak, dogodi, predsjednik Sabora ističe kako je ključno da se ženama žrtvama osigura stvarna i pravovremena pomoć - psihološka, zdravstvena, socijalna  i pravna. "Jer žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu", naglašava.

Jandroković poručuje i kako djelotvorna borba protiv nasilja nad ženama zahtjeva snažan i usklađen angažman svih nadležnih aktera. "Sveobuhvatne institucionalne napore treba i dalje jačati, a ciljeve postavljati još ambicioznije", rekao je. 

Podsjetio da je Vlada proteklih godina donijela niz zakonskih izmjena kojima su pooštrene kazne za nasilje nad ženama, da je u Kazneni zakon uveden i femicid, a da se novim izmjenama uvodi i mogućnost izricanja doživotnog zatvora. 

"Odgovornost institucija, kao i zajednička odgovornost svih dionika društva, jest učiniti sve da žene budu stvarno i maksimalno zaštićene i da propusta u tom smislu ne bude", naglasio je. 

I najmlađe učiti da nijedan oblik nasilja ne može biti rješenje 

Jandroković drži da svatko u društvu može doprinijeti promjeni nabolje, posebice radom s onima najmlađima, kako u obiteljskom okruženju, tako i u odgojno-obrazovnim ustanovama.

"Učiti ih da nijedan oblik nasilja nikada i ni pod kojim okolnostima ne može biti rješenje. Ukoliko te iste lekcije osvještavamo i sebi samima, ukoliko sukladno njima djelujemo u vlastitoj svakodnevici, rastu izgledi za kvalitetniju prevenciju", ocijenio je. 

O nasilju nad ženama nema ni šutnje niti za njega može biti opravdanja, istaknuo je, dodajući kako "dostojanstvo i sigurnost naših supruga i majki, kćeri i sestara, prijateljica i kolegica moraju biti neupitni i bezuvjetno poštovani". 

"Takav je pristup neophodan želimo li graditi društvo nulte tolerancije spram nasilja nad ženama i jačati mehanizme za učinkovitu borbu protiv tog velikog zla", poručio je. 

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja pokrenuto je u znak sjećanja na tragičan događaj 22. rujna 1999. godine, kada su tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena.

Sabor je minutom šutnje odao počast njima te svim ženama žrtvama nasilja.

Teme
femicid institucionalni odgovor nasilje nad ženama prevencija nasilja zaštita žrtava

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