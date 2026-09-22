De Gaulleova nasljednica pridružila se krajnjoj desnici: "Razumijem da to može biti iznenađujuće, ali..."

Thomas SAMSON / AFP

Nasljednica generala de Gaullea nalazi se na listi Nacionalnog okupljanja (RN) za predstojeće izbore za francuski Senat, što je, s obzirom na francusku političku povijest, svojevrsna anomalija jer su osnivači te stranke krajnje desnice bili žestoki protivnici de Gaullea, prenosi u utorak agencija France presse.

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„Na prvi pogled razumijem da to može biti pomalo iznenađujuće“, ali Nacionalno okupljanje (RN) i Nacionalna fronta (FN) više nisu iste stranke, kaže 50-godišnja Virginie de Gaulle, prapranećakinja Charlesa de Gaullea.

Francuska stranka krajnje desnice Nacionalna fronta promijenila je 2018. ime u Nacionalno okupljanje.

"Nikada ne bih bila na listi Nacionalne fronte, a Marine Le Pen je ipak raskinula sa svojim ocem“ Jean-Marie Le Penom, dodaje ona, objašnjavajući svoj izbor i navodeći da se bori za „ruralna područja“.

Stranku FN krajnje desnice osnovali su, među ostalima, neki bivši pripadnici francuskih policijskih snaga koje su surađivale s nacističkim okupatorom te zagovornici francuskog Alžira.

Jean-Marie Le Pen bio je poznat po kontroverznim izjavama, primjerice o plinskim komorama kao „detalju povijesti“ ili o „nejednakosti rasa“, zbog čega je u više navrata sudski osuđivan.

Listu na kojoj se kandidira Virginie de Gaulle predvodi Marie-Caroline Le Pen, starija sestra predsjedničke kandidatkinje Marine Le Pen. To nije prvi put da se neki potomak slavnog generala priklanja krajnjoj desnici.

Charles de Gaulle, unuk bivšeg predsjednika, bio je drugi na listi Nacionalne fronte, iza Jean-Marie Le Pena, za europske izbore u lipnju 1999. te je na toj osnovi izabran za zastupnika u Europskom parlamentu.