"postoji vizija i rokovi"
Joško Klisović o zbrinjavanju otpada u Zagrebu: Vlada nas može usporiti jer izdaju potrebne dozvole
SDP-ov Joško Klisović bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarao o aktualnostima.
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