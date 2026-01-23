Merz otkrio hoće li Njemačka prihvatiti plan Trumpovog "Odbora za mir"

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u petak da bi se zbog Gaze bio spreman pridružiti se odboru za mir Donalda Trumpa, no da ne može prihvatiti plan u njegovom sadašnjem obliku.
"U obliku u kojem je sadašnji odbor za mir postavljen, ne možemo iz ustavnih razloga prihvatiti njegove upravljačke strukture", rekao je Friedrich Merz na zajedničkoj konferenciji za medije s talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni u Rimu.
"Međutim, naravno da smo pripremljeni istražiti druge forme, nove forme, suradnje sa Sjedinjenim Državama ako je cilj pronaći nove formate koji će nas dovesti bliže miru u različitim regijama svijeta."
Merz je rekao da ti formati ne trebaju biti ograničeni samo na Gazu i Bliski Istok, nego da se mogu primjerice primijeniti i na Ukrajinu.
