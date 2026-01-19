Stigao odgovor: "EU ima alate protiv Trumpovih ucjena"

„Nalazimo se u fazi američke prijetnje; i mi u Europi moramo biti spremni na fazu prijetnje“, dodao je Stéphane Séjourné, podsjećajući da je „Instrument protiv prisile (ACI), na neki način, oružje odvraćanja koje bi trebalo omogućiti dijalog i, prije svega, spriječiti nametanje carina.“