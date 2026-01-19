europa bijesna
Trump za Grenland priprema "opciju Portoriko". O čemu je riječ?
Američki predsjednik Donald Trump priprema se svoju opsesiju Grenlandom predstaviti na globalnoj razini na ovotjednom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, naoružan prijedlogom 99-godišnjeg najma i prijetnjama carinama vrijednim više milijardi dolara.
Prema dvama izvorima, Trump je svom timu naložio da pripremi nekoliko opcija za Grenland koje će predložiti europskim saveznicima, dok Europska unija razmatra uzvratne mjere kao odgovor na ono što europski čelnici vide kao pokušaj prisilne aneksije danskog teritorija, piše Kyiv Post.
"Ovo je najozbiljniji transatlantski prekid koji smo vidjeli od rata u Iraku", rekao je jedan visoki zapadni dužnosnik. "I odvija se oko otoka za koji su većina Europljana mislili da je zauvijek izvan dosega."
Najam Grenlanda?
Iako je Trump javno isključio mogućnost najma Grenlanda, izvori navode da je privatno fleksibilniji. Navodno je otvoren za gotovo stoljetni najam - točnije, na 99 godina - što je rješenje osmišljeno da ublaži europsko negodovanje, a istovremeno osigura de facto američku kontrolu nad arktičkim otokom bogatim resursima.
Druga opcija koja se razmatra jest ponuditi stanovnicima Grenlanda prava po uzoru na Portoriko. Prema tom okviru, Grenlanđani bi postali američki državljani s potpunim bilateralnim pristupom i trgovačkim povlasticama.
Bili bi izuzeti od američkog poreza na dohodak, osim ako se ne presele na kopno. Trumpovi pomoćnici vjeruju da bi se takav prijedlog mogao predstaviti kao paket prosperiteta za otprilike 56.000 stanovnika otoka. "Pokušavaju to upakirati kao primamljivu ponudu", rekao je zapadni diplomat upoznat s razgovorima.
Prijetnje carinama
Posljednjih tjedana Trump je pojačao pritisak, prijeteći carinama i izričito povezujući trgovinske kazne sa spremnošću Danske na prodaju otoka. U subotu je najavio carinu od 10 posto na Dansku i druge europske zemlje koje su s njom u savezu, a koja bi trebala stupiti na snagu sljedeći mjesec, prenosiIndex.
"Subvencionirali smo Dansku i sve zemlje Europske unije, i druge, dugi niz godina ne naplaćujući im carine, niti bilo kakve druge oblike naknade", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
"Sada, nakon stoljeća, vrijeme je da Danska uzvrati - svjetski mir je u pitanju!" Dodao je da će uvozni porezi "biti dospjeli i plativi dok se ne postigne dogovor o potpunoj i cjelokupnoj kupnji Grenlanda."
Europska odmazda
Europski čelnici reagirali su ogorčeno te otvoreno raspravljaju o ekonomskoj odmazdi. Vodeći diplomati EU-a sastali su se u nedjelju na kriznim razgovorima i raspravljali o ponovnom aktiviranju plana za uvođenje carina na američku robu u vrijednosti od 93 milijarde eura.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je kolege da aktiviraju instrument EU-a protiv prisile - u Bruxellesu poznat kao "velika bazuka" - ako Trump nastavi s prijetnjama. Taj zakon, koji nikada nije korišten, omogućio bi EU-u da nametne sveobuhvatne kaznene mjere zemlji koja ekonomskim pritiskom pokušava iznuditi promjenu politike.
Nakon razgovora, predsjednik Europskog vijeća António Costa najavio je izvanredni summit EU-a koji će se vjerojatno održati u četvrtak. "EU", rekao je Costa, pokazala je "spremnost da se branimo od bilo kakvog oblika prisile."
Meloni carine nazvala pogreškom
U zajedničkoj izjavi, čelnici Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske upozorili su: "Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i riskiraju opasnu silaznu spiralu. Predani smo očuvanju našeg suvereniteta."
Talijanska premijerka Giorgia Meloni nazvala je Trumpove carine pogreškom, dok ih je nizozemski ministar vanjskih poslova David van Weel nazvao "ucjenom". Ipak, unutar Europe ne postoji jedinstvo po pitanju odmazde.
"Trenutno nema govora o primjeni ACI-ja [instrumenta protiv prisile] ili bilo kojeg drugog trgovinskog instrumenta protiv SAD-a", upozorio je jedan diplomat EU-a, dok su drugi dužnosnici naglasili da preferiraju dijalog. "Nitko ne želi trgovinski rat zbog Grenlanda", rekao je drugi europski dužnosnik. "Ali nitko ne može prihvatiti da ga se prisiljava na prodaju teritorija."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare