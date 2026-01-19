Što je trgovinska "bazuka" koju bi Europa mogla upotrijebiti protiv Trumpa?

Na kraju je EU odlučio ne uzvratiti i prihvatio je sporazum kojim su carine za blok utrostručene na 15 %, dok su carine na američku industrijsku robu snižene na nulu. Iako je sporazum ocijenjen neuravnoteženim i nepravedno naklonjenim Washingtonu, Komisija je poručila da je donio jasnoću i stabilnost za poduzeća u teškom geopolitičkom okruženju.