Macron: Trumpove prijetnje su neprihvatljive. Europljani će odgovoriti

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je u subotu da su prijetnje carinama američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s Grenlandom neprihvatljive te da će Europa, ako se one potvrde, odgovoriti na koordiniran način.
Oglas
"Francuska je predana suverenitetu i neovisnosti država, u Europi i drugdje u svijetu. To usmjerava naše odluke. Na tome se temelji naša predanost Ujedinjenim narodima i njihovoj Povelji", stoji u objavi francuskog predsjednika na platformi X.
"Na toj osnovi podržavamo i nastavit ćemo podržavati Ukrajinu te smo izgradili koaliciju voljnih za snažan i trajan mir, kako bismo obranili ta načela i našu sigurnost."
"Na istoj osnovi donijeli smo odluku da sudjelujemo u vježbi koju je organizirala Danska na Grenlandu. Tu odluku u potpunosti preuzimamo, jer je sigurnost na Arktiku i na vanjskim granicama naše Europe u pitanju.
Nikakvo zastrašivanje niti prijetnje neće utjecati na nas — ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, niti bilo gdje drugdje u svijetu kada se suočavamo s takvim situacijama."
"Prijetnje carinama su neprihvatljive i nemaju mjesta u ovom kontekstu. Europljani će na njih odgovoriti jedinstveno i koordinirano ako se potvrde. Pobrinut ćemo se da europski suverenitet bude očuvan.
U tom duhu uključit ću se u razgovore s našim europskim partnerima", stoji u Macronovoj objavi.
France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026
It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine…
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas