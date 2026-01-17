Oglas

ODGOVOR NA NAJAVLJENE CARINE

Macron: Trumpove prijetnje su neprihvatljive. Europljani će odgovoriti

N1 Info
17. sij. 2026. 20:16
Emmanuel Macron
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je u subotu da su prijetnje carinama američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s Grenlandom neprihvatljive te da će Europa, ako se one potvrde, odgovoriti na koordiniran način.

"Francuska je predana suverenitetu i neovisnosti država, u Europi i drugdje u svijetu. To usmjerava naše odluke. Na tome se temelji naša predanost Ujedinjenim narodima i njihovoj Povelji", stoji u objavi francuskog predsjednika na platformi X.

"Na toj osnovi podržavamo i nastavit ćemo podržavati Ukrajinu te smo izgradili koaliciju voljnih za snažan i trajan mir, kako bismo obranili ta načela i našu sigurnost."

"Na istoj osnovi donijeli smo odluku da sudjelujemo u vježbi koju je organizirala Danska na Grenlandu. Tu odluku u potpunosti preuzimamo, jer je sigurnost na Arktiku i na vanjskim granicama naše Europe u pitanju.

Nikakvo zastrašivanje niti prijetnje neće utjecati na nas — ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, niti bilo gdje drugdje u svijetu kada se suočavamo s takvim situacijama."

"Prijetnje carinama su neprihvatljive i nemaju mjesta u ovom kontekstu. Europljani će na njih odgovoriti jedinstveno i koordinirano ako se potvrde. Pobrinut ćemo se da europski suverenitet bude očuvan.

U tom duhu uključit ću se u razgovore s našim europskim partnerima", stoji u Macronovoj objavi.

Teme
SAD carine donald trump emmanuele macron francuska grenland

